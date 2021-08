Ligue 1 : le cas Marcelo, un début de saison chaotique... Pourquoi l'Olympique lyonnais est-il déjà en pleine crise ?

Après seulement deux journées de championnat et l'éviction de son ancien capitaine, le club lyonnais connaît un début de saison très compliqué.

Cet été, l'arrivée de l'entraîneur néerlandais Peter Bosz à l'Olympique Lyonnais n'avait pas fait grand bruit. Jusqu'aux deux premières journées du championnat de Ligue 1. Car le début de saison de l'OL est tourmenté, aussi bien sur le terrain, que dans les vestiaires.

Un début de championnat raté

Un match nul et une défaite : c'est le bilan affiché par l'OL depuis la reprise de la Ligue 1. En conférence de presse, à l'issue de la défaite face à Angers (3-0) dimanche, l'entraîneur lyonnais avait pointé du doigt la mentalité de ses joueurs : "On peut parler de la défense, des problèmes individuels, mais le foot, ça commence par la mentalité de vouloir gagner, rappelle-t-il. Il faut donner 100 %. C'est ce que j'ai aimé chez le SCO, et que je n'ai pas vu dans mon équipe."

Après avoir été déjà tenu en échec face à Brest (1-1) à l'occasion de leur premier match officiel cette saison, les Gones sont à présent à cinq longueurs du PSG. Et ces faibles résultats ne datent pas d'hier : lors de leurs cinq derniers matchs, incluant des rencontres amicales, les joueurs de Peter Bosz ont encaissé 14 buts. Un total beaucoup trop élevé pour un prétendant au podium en Ligue 1.

La mise à l'écart de Marcelo... qui promet de "parler"

Après la déroute à Angers, l'OL a pris la décision, mardi, d'écarter son défenseur Marcelo. En cause ? Une attitude jugée non-conforme aux valeurs du club. "Le comportement inapproprié de Marcelo dans les vestiaires, à l'issue du match disputé à Angers, justifie cette décision prise unanimement par l'ensemble de la direction sportive de l'Olympique lyonnais", peut-on lire sur le communiqué. Selon L'Équipe et RMC Sport, son attitude et son sourire pendant le discours d'après-match du capitaine Léo Dubois ont provoqué la colère de Peter Bosz, le coach lyonnais.

Auteur d'une prestation médiocre face à Angers, dont un but contre son camp, le Brésilien s'entraînera désormais avec la réserve évoluant en National 2, avant une probable résiliation de son contrat. Dans son communiqué, la direction a également ajouté que "l'ensemble de ses joueurs doivent démontrer un état d'esprit et un engagement indéfectibles pour retrouver sans tarder des résultats conformes aux ambitions du club".

Mais l'épisode Marcelo n'est peut-être pas encore clos. Quelques heures après l'annonce officielle de son éviction du groupe professionnel, le joueur de 34 ans a contre-attaqué sur les réseaux sociaux. S'il confirme son futur départ, il nie les raisons avancées par l'OL pour le justifier et promet de donner sa version des faits. "J'en suis à ma cinquième saison ici à Lyon. Malheureusement, aujourd'hui, je vois sur internet que le club annonce au monde que je pars pour une autre raison. Ce n'est pas vrai ! Bientôt, je vais à nouveau parler et vous dire ce qui se passe."

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcelo Guedes (@marceloguedesfilho)

En mars dernier, celui qui a porté plusieurs fois le brassard de capitaine avait prolongé son contrat de deux ans, le liant au club jusqu'en juin 2023. Mais sous l'ère Peter Bosz, l'ancien cadre de Rudi Garcia a hérité d'un tout autre statut : celui de dernier remplaçant, seulement titulaire en raison des absences en défense.

Un mercato toujours pas bouclé

L'entraîneur néerlandais n'est pas satisfait de son effectif actuel, et il n'hésite pas à le faire savoir. Mais à moins de deux semaines de la fin du mercato, les recrues ne semblent pas affluer. L'OL n'a pour le moment enregistré que deux arrivées : le défenseur Damien Da Silva, en provenance du Stade rennais, et le latéral gauche brésilien Henrique Silva. Dans le communiqué publié mardi, le club présidé par Jean-Michel Aulas a tenté de se montrer rassurant, en promettant des recrutements "sans céder à la pression médiatique, afin de saison les meilleurs opportunités en lien avec le marché actuel".

C'est surtout sur le secteur défensif que son équipe a encore besoin de se renforcer. Avec les départs de Melvin Bard (vendu à Nice), Youssouf Koné (prêt) et probablement Maxwel Cornet, ainsi que Marcelo, le club n'a plus d'autres choix que de passer à l'offensive. Ou prendre le risque de s'enliser dans la crise.