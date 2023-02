Affaire Noël Le Graët : "Je lui demande d'avoir la lucidité de partir" pour ne pas "finir sa carrière dans le caniveau", réagit un membre du Comex de la FFF

Éric Borghini réitère sa demande de voir le président de la Fédération française de football démissionner, après la publication de l'audit final mercredi qui accable Noël Le Graët.

"La comédie est finie, ça suffit", réagit Éric Borghini, membre du Comex, le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF), jeudi 16 février sur franceinfo. Il demande la démission de Noël Le Graët, président de la FFF.

La veille, la ministre des Sports brandissait les conclusions de l'audit final, qui confirme des "dérives de comportement" de Noël Le Graët, président de la FFF. "Il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français", a déclaré Amélie Oudéa-Castéra. Même discours chez Éric Borghini. Ce membre du Comex depuis 2011 demande au président de la FFF "d'avoir la lucidité de comprendre la gravité de la situation et de partir."

Noël Le Graët a déjà été mis en retrait de la FFF le 11 janvier dernier. Son avenir est maintenant entre ses mains. Il peut soit démissionner soit décider de rester. Invitée dans la matinale de RTL jeudi 16 février, l'avocate du président de la FFF, Maître Florence Bourg, a rappelé que son client restait malgré tout président de la FFF "jusqu'à nouvel ordre".

Une démission pour provoquer une dissolution du Comex

"S'il ne démissionne pas, je partirai", annonce son ancien soutien Éric Borghini. "Au moins sept membres du Comex sont prêts à démissionner", assure-t-il. Le départ de sept participants au Comex (sur un total de 14 membres, dont 12 élus et deux membres de droit) provoquerait une dissolution du Comex et donc un départ du président de la FFF.

Si le Comex ne rassemble pas les sept voix nécessaires, Éric Borghini assure que la Haute autorité du football convoquera "une assemblée générale de révocation" contre Noël Le Graët. "Et le Comité national d'éthique a clairement dit que dans cette hypothèse il saisirait la commission de discipline", poursuit le membre du Comex sur franceinfo. "Le président ne peut pas finir sa carrière comme ça, dans le caniveau", conclut-il.

Le Comex devait se réunir en assemblée générale extraordinaire ce jeudi, mais l'AG a été reportée. La nouvelle date doit être fixée ce jeudi 16 février, selon Éric Borghini.