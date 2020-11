Diego Maradona : l'arbitre qui avait validé le but controversé de "la main de Dieu"

Depuis la mort de Diego Maradona, mercredi 25 novembre, Ali Bennaceur, ancien arbitre international, est sollicité par des journalistes du monde entier. Chez lui, en Tunisie, il partage même la Une des journaux avec le footballeur argentin. Le 22 juin 1986, à Mexico City, il avait validé le but controversé de Maradona, "la main de Dieu". Ce fut le point de départ de la légende de l'Argentin.

"Je suis pas un robot"

Durant ce quart de finale de Coupe du monde, qui opposait l'Argentine et l'Angleterre, le Tunisien dirige la rencontre. Maradona marque de la main gauche à la 51ème minute. L'arbitre n'y voit que du feu. Trente-quatre ans plus tard, Ali Bennaceur ne reconnaît toujours pas son erreur. "Je suis un être humain, je ne suis pas un robot, il n'y avait pas tous ces moyens. Actuellement, il y a toute une équipe d'arbitrage, pas un arbitre tout seul", justifie-t-il, en pointant l'absence, à l'époque, de la VAR (assistance vidéo à l'arbitrage). Après le match, Diego Maradona et Ali Bennaceur resteront en contact. D'une erreur d'arbitrage, une amitié est née.

Le JT

Les autres sujets du JT