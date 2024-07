"Il sera l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe"... Ce qu'il faut savoir sur le Français Leny Yoro, nouvelle recrue de Manchester United

Grand espoir du football français, Leny Yoro a signé à Manchester United, jeudi 18 juillet, pour cinq ans. L'ex-Lillois quitte la France à seulement 18 ans pour découvrir la Premier League. Plus jeune buteur du Losc sur les dix dernières années, le défenseur est déjà comparé aux grands noms français, comme William Saliba ou Raphaël Varane. Mais qui est vraiment Leny Yoro ?

Des débuts en Ligue 1 à 16 ans

Leny Yoro a fait ses premiers pas en Ligue 1 à seulement 16 ans, six mois et un jour, le 14 mai 2022 contre Toulouse. De quoi inscrire son nom dans les annales de son club. Le dernier en date à avoir débuté en Ligue 1 aussi jeune avec Lille n'était autre qu'Eden Hazard. Leny Yoro est devenu à cette occasion le deuxième plus jeune joueur de l'histoire des Dogues à jouer en première division, derrière Joël Henry, en 1978. Un record de précocité battu depuis par Ayyoub Bouaddi, qui a fait ses débuts en Ligue 1 à l'âge de 16 ans et 20 jours, le 22 octobre dernier.

Le défenseur natif du Val-de-Marne est rapidement entré dans la rotation de son entraîneur Paulo Fonseca, connaissant sa première titularisation le 17 septembre 2022, puis en remplaçant épisodiquement le vétéran José Fonte. Le Portugais parti, à l'été 2023, Yoro a gagné sa place de titulaire la saison dernière. Il n'a raté que deux rencontres en championnat et a découvert la Coupe d'Europe. Il est même devenu le plus jeune buteur des Dogues depuis dix ans avec une réalisation contre le HNK Rijeka, en barrages de Ligue Europa conférence. "Pour moi, il sera l'un des meilleurs défenseurs centraux de France et probablement d'Europe", avait annoncé en novembre 2023 son ancien coach Paulo Fonseca.

Successeur de Raphaël Varane

Le remplaçant naturel de Raphaël Varane ? Les deux joueurs ont des trajectoires similaires. L'ancien défenseur des Bleus, natif de Lille mais formé chez le rival lensois, a lui aussi quitté la Ligue 1 à 18 ans pour rejoindre un grand club européen, le Real Madrid. A Manchester United, Leny Yoro s'apprête à prendre la place du champion du monde, libre de tout contrat après la fin de son bail avec les Red Devils. Au-delà de la précocité, l'ancien défenseur du Losc a un jeu qui rappelle son ainé.

🪽 Je parle souvent des duels au sol donc voici les défenseurs centraux avec le meilleur taux de réussite dans les airs. J'ai inclus le nombre de duels aériens joués pour donner une idée du rapport qualité | quantité. (Oui, Yoro est encore là.) pic.twitter.com/T52QrQjMNZ — DATA´Foot (@DTFootball_) January 16, 2024

Solides dans les duels aériens, les deux joueurs ne se jettent que très rarement au sol pour tacler. Très à l'aise balle au pied, ils sont aussi rapides. Leny Yoro a tout de même une marge de progression encore importante. Il avait notamment terminé la saison dernière en dents de scie, avec quelques erreurs lors des derniers matchs.

Un statut de leader chez les Bleus espoirs

Titulaire avec les Bleuets depuis octobre 2023, Leny Yoro aurait dû participer aux Jeux olympiques, mais n'a pas été libéré par le Losc, engagé en barrages de la Ligue des champions en août. Son sélectionneur, Thierry Henry, lui avait dressé des louanges lors de la trêve internationale du mois de mars. "Il est en train de faire un début de carrière exemplaire", avait déclaré l'entraîneur de l'équipe de France olympique en conférence de presse. S'il continue à monter en puissance en Premier League, il pourrait postuler à une place chez les Bleus.

Affilié au super-agent Jorge Mendes

Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bradley Barcola... Jorge Mendes s'occupe des intérêts de nombreux joueurs, des plus expérimentés aux futurs talents. Ce n'est pas par hasard s'il est allé chercher Leny Yoro en novembre 2023, alors qu'il ne lui restait qu'un an de contrat à Lille.

En intégrant Polaris Sports, l'écurie de l'agent portugais, le défenseur de 18 ans actait son entrée dans la cour des grands. Longtemps courtisé par le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, c'est finalement à Manchester United qu'il va poursuivre sa progression.