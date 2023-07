Mercato : Marcus Thuram signe à l'Inter Milan pour cinq saisons

En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, l'international français a signé, samedi, jusqu'en 2028.

Comme son père Lilian en son temps, Marcus Thuram va jouer en Italie. Libre de tout contrat, l'international français (10 sélections, 0 but) s'est engagé, samedi 1er juillet, avec l'Inter Milan pour cinq ans.

Né à Parme où son père évoluait, le joueur formé à Sochaux et passé par Guinguamp, défendait les couleurs du Borussia Mönchengladbach depuis 2019. En quatre saisons en Bundesliga, le joueur de 25 ans a inscrit 34 buts en 111 matchs et vient de conclure sa saison la plus aboutie avec 13 buts et 6 passes décisives.

En Allemagne, le Français a parfois aussi fait des vagues, notamment en décembre 2020 lorsqu'il écope de cinq matchs de suspensions après avoir craché au visage d'un adversaire. La même année, il dispute son premier match de Ligue des champions à San Siro contre les Intéristes.

Trois ans après, le finaliste malheureux lors de la Coupe du monde avec les Bleus va retrouver la ferveur de l'antre de l'Inter et des soirées de Ligue des champions. Il pourra ainsi faire fructifier son expérience sur la plus grande scène européenne, lui qui n'a disputé que huit matchs en C1 (pour deux buts) jusque-là.