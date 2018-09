"Marseille est une ville où règne le sida" : l'Olympique lyonnais dénonce un "tract odieux" distribué par ses supporters

Les Bad Gones, un groupe d'ultras de l'OL, ont distribué un tract dans le virage nord de leur stade, alors que des supporters marseillais se sont invités dans le stade malgré une interdiction préfectorale.

Sur le terrain, l'Olympique lyonnais a vaincu l'Olympique de Marseille 4 à 2, dimanche 23 septembre, lors du choc de la 6e journée de Ligue 1. Mais un autre match s'est joué dans les tribunes. Les Bad Gones, un groupe d'ultras de l'OL, ont en effet distribué un tract dans le virage nord de leur stade. "Leur ville sale, leur club donneur de leçons, leur accent insupportable et pour finir leurs ultras prétendument antiracistes mais plus sûrement anti-français !", peut-on lire sur ce tract tweeté par un journaliste de Provence Azur. Marseille est aussi qualifiée de "ville où règne le sida".

« Marseille est une ville où règne le sida » voici le tract que distribue les Bad Gones dans le Virage Nord pour #OLOM #TeamOM

@Joris_Boyat pic.twitter.com/ggH3zjzaav — Johan Rouquet (@JohanRouquet) 23 septembre 2018

Le président de l'Olympique Lyonnais n'a pas apprécié et a dénoncé, après le match, un "tract odieux", "à l'opposé des valeurs du club". Dans un communiqué, la direction regrette qu'il ne soit pas "condamnable juridiquement". "Le club déplore une telle initiative, qui n'est pas digne de supporters et préférerait retenir les encouragements incessants qui ont porté l'équipe et qui, eux, sont à la hauteur du club et de ses ambitions", ajoute-t-il.

Des échauffourées entre supporters dans le stade

Mais les supporters marseillais ne sont pas en reste. Malgré l'interdiction préfectorale de déplacement qui leur était imposée, plusieurs dizaines d'entre eux ont réussi à acheter des places de manière individuelle, selon 20 minutes. Le quotidien gratuit affirme qu'ils "étaient dispersés un peu partout dans les tribunes latérales de l'enceinte de Décines". Lorsque Florian Thauvin a marqué, le but a été salué d'un sonore "Ouais !" dans le stade.

Des supporters lyonnais ont alors tenté de s'en prendre aux supporters rivaux. Des échauffourées ont éclaté.

De nombreuses échauffourées aux quatre coins du stade après le but de Thauvin. Beaucoup de Marseillais présents dans le stade ont laissé éclater leur joie. #OLOM #TeamOM #TeamOL pic.twitter.com/qz8ShjpKt7 — Johan Rouquet (@JohanRouquet) 23 septembre 2018

Course poursuite dans les couloirs du Groupama Stadium. Les supporters marseillais sont chassés par les ultras lyonnais. Scène incroyable ! — Johan Rouquet (@JohanRouquet) 23 septembre 2018

"Un blessé léger était à déplorer dimanche soir, et davantage d'interpellations, à en croire un Jean-Michel Aulas très remonté sur le sujet", affirme 20 minutes.