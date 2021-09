Ligue des champions : malgré un but de Cristiano Ronaldo, Manchester United tombe d'entrée contre les Young Boys de Berne

Premier match et première sensation dans cette Ligue des champions 2021-2022. Manchester United a été cueilli à froid en toute fin de match par les Young Boys de Berne mardi 14 septembre (1-2). L'équipe suisse a profité de sa longue supériorité numérique pour exulter devant son public. Le début de la soirée indiquait pourtant un tout autre dénouement, plus attendu celui-là.

Comme trois jours plus tôt, lors de son retour en Premier League, Cristiano Ronaldo a fait mouche d'entrée de jeu. Le Portugais n'a eu besoin que de 13 minutes pour trouver la faille contre les Young Boys. Trouvé au deuxième poteau par une passe de l'extérieur du pied de son compatriote Bruno Fernandes, "CR7" a vu sa frappe passer sous le gardien adverse avec un peu de réussite.

[ VIDEO - BUT] #UCL

CR7 OUVRE LE SCORE POUR MANCHESTER !

Ronaldo marque le premier but de la Ligue des Champions 2021-22 sur une passe parfaite de Bruno Fernandes !https://t.co/QHYkLleBwk — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 14, 2021

Wan-Bissaka et Lingard plombent MU

Son dernier but avec les Red Devils en Ligue des champions remontait au 5 mai 2009 en demi-finale retour contre Arsenal. 12 ans et 132 jours se sont écoulés, le temps pour le Portugais d'inscrire 119 buts de plus dans la compétition. Mais sa 135e réalisation n'a pas été suffisante pour garantir les trois points à son équipe. Il faut dire que Manchester United s'est tiré une balle dans le pied en relançant son adversaire vingt minutes après avoir pris l'avantage.

Coupable d'un tacle en retard sur la cheville de l'ex-Lyonnais Christopher Martins-Pereira, le latéral droit anglais Aaron Wan-Bissaka a été expulsé après 35 minutes de jeu. En infériorité numérique, les Mancuniens ont fini par craquer en deuxième période, Moumi Ngamaleu égalisant d'un pointu astucieux à la 66e minute. Ronaldo n'a pas eu l'occasion de frapper à nouveau puisqu'il est sorti six minutes plus tard, remplacé par Jesse Lingard (72e).

Le score est resté figé jusqu'à la passe en retrait manquée du même Lingard à la 95e minute, offrant le but du 2-1 à l'ex-Rennais Jordan Siebatcheu et une victoire de prestige aux Young Boys. Les Suisses prennent la tête du groupe F avant le match entre Villarreal et l'Atalanta Bergame (à 21 heures).