PSG - Manchester City : "Je veux porter le PSG jusqu'en finale", promet Neymar

Il se fait rare en conférence de presse mais il était bien là, mardi 27 avril, à la veille du choc face à Manchester City. Neymar s'est montré plus que jamais déterminé avant d'affronter les Citizens mercredi soir en demi-finale aller de la Ligue des champions. "Manchester City est une équipe très forte, que je respecte (...) Nous sommes prêts pour le match, je vais tout faire pour porter le PSG jusqu'en finale", a-t-il promis, ajoutant : "Je me sens en forme, je suis heureux."

Décisif en quarts de finale contre le Bayern Munich, avec notamment l'un de ses plus grands matchs sous le maillot du Paris-Saint-Germain lors du match retour au Parc des Princes, le Brésilien a tenu à préciser : "C'est peut-être la saison où je me sens le plus heureux. Mon objectif est la Ligue des champions, c'est la seule chose qui est dans ma tête. Dans l'avenir, je suis certain que j'aurai en mémoire les une, deux, ou trois fois où j'ai remporté la Ligue des champions avec le PSG."

Depuis son arrivée en 2017, Neymar a vu le PSG progresser pour devenir un des meilleurs clubs de la planète. "Le club est plus respecté, nous avons atteint les demi-finales pour la deuxième année consécutive, on a réussi à aller en finale la saison passée", a-t-il rappelé avant d'ajouter, confiant : "L'atmosphère est fantastique, nous sommes sur la bonne voie. Nous devons travailler dur dans le but de soulever le trophée."

"J'ai toujours été très pro"

L'attaquant parisien est également revenu sur son évolution personnelle depuis son arrivée au PSG en 2017, souhaitant remettre les pendules à l'heure. “Il y a certains aspects où je me suis amélioré à Paris. J'ai connu des moments difficiles comme vous le savez, les choses vont de mieux en mieux", a assuré le Brésilien. "Contrairement à ce qui a été dit, j'ai toujours beaucoup travaillé, je me suis beaucoup entraîné, j'ai toujours été très pro, je n'ai jamais rien fait de non-professionnel."

Interrogé sur sa prolongation de contrat avec le club de la capitale, Neymar n'a pas souhaité s'étendre mais a tout de même laissé transparaître quelques éléments de réponse, comme il l'avait déjà fait ces dernières semaines. "Je suis heureux, les choses vont venir naturellement", a-t-il indiqué.