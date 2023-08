Football : Manchester City fait plier Séville aux tirs au but et remporte la Supercoupe d'Europe

Le dernier vainqueur de la Ligue des champions a dû s'employer pour revenir puis renverser le FC Séville à Athènes (1-1, 5-4 t.a.b).

Première réussie pour Manchester City. Le club anglais a remporté la Supercoupe d'Europe, mercredi 16 août au Stade Karaïskakis du Pirée, l'habituelle antre de l'Olympiakos, pour sa première participation dans ce match entre les derniers vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Les hommes de Pep Guardiola ont dominé, non sans mal, le FC Séville (1-1, 5-4 aux tirs au but), après avoir concédé l'ouverture du score. Cole Palmer (63e) a répondu à Youssef En-Nesyri (25e).

C'est le premier trophée pour les Cityzens cette saison, après avoir buté dans ce même exercice des tirs au but le 6 août dernier contre Arsenal, lors du Community Shield.

Cette fois, aucun Cityzen n'a craqué. La séance de tirs au but a offert un spectacle d'une rare maîtrise technique face à la cage. Jusqu'au dernier tireur andalou, Nemanja Gudelj, qui a vu sa tentative s'écraser sur la barre transversale. Le résultat suit une forme de logique, tant la formation mancunienne a monopolisé le ballon (70% de possession), multipliant les temps chauds dans les 30 derniers mètres adverses. C'est pourtant bien City qui a dû courir après le score, mené dès la 25e minute sur une tête de Youssef En-Nesyri, grâce à un saut phénoménal.

Haaland discret

L'attaquant marocain pourra toutefois regretter d'avoir été moins inspiré ballon au sol que dans les airs. À deux reprises, l'avant-centre sévillan a eu la balle de 2-0 (50e et 64e) mais a buté sur le gardien de Manchester City, Ederson. Faute d'avoir su plier la rencontre, le FC Séville a fini par céder, acculé devant son but. Sur un ballon parfait de Rodri aux six mètres, le jeune Cole Palmer (21 ans), buteur déjà lors du Community Shield et très remuant mercredi, a égalisé peu après l'heure de jeu (63e).

Ce n'était pas encore du grand Manchester City, rouleau compresseur en rodage à l'image de sa nouvelle charnière autour de la recrue Josko Gvardiol. Les Cityzens ont fait preuve d'erreurs techniques qui ne leur ressemblent pas. Et leur plan offensif, longtemps stérile, a viré à la caricature face à des Sévillans toujours mordants et difficiles à manœuvrer. La machine à buts Erling Haaland a été complètement muselée, touchant 16 petits ballons sur l'ensemble du match pour une seule frappe. Le Norvégien pourra se refaire la cerise et reprendre sa domination sur la Premier League – il a inscrit un doublé vendredi dernier en ouverture de la saison – dans un des chocs de la 2e journée contre Newcastle (samedi 19 août, 21 heures).