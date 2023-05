Direct FC Séville-AS Roma : les deux équipes toujours dos à dos en prolongation... Suivez la finale de la Ligue Europa

La finale de la C3 oppose, mercredi à Budapest, le club andalou, déjà sacré six fois dans la compétition, à l'équipe italienne, vainqueure l'an passé de la C4.

C'est l'heure de la première des trois finales de Coupe d'Europe. L'affiche oppose, mercredi 31 mai, le FC Séville, spécialiste de la Ligue Europa, et l'AS Roma, finaliste malheureuse en 1991. En plus du trophée, les deux clubs vont aussi tenter de décrocher leur ticket qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions pour laquelle ils ne pourront pas se qualifier via leur championnat.

Déjà titré six fois en C3 par le passé (2006, 2007, 2014, 2015, 2016 et 2020), un record, et invaincu en finale de la compétition, le club andalou veut faire la passe de sept. En difficulté en Liga, seulement 11e au classement, les Sévillans se sont transcendés sur la scène européenne en éliminant successivement Manchester United en quarts de finale puis la Juventus en demies.

Également dans le dur en Serie A car engluée dans une série de sept rencontres sans succès, l'AS Roma a également haussé son niveau de jeu en Ligue Europa, dominant le Feyenoord Rotterdam et le Bayer Leverkusen. Les hommes de José Mourinho tenteront de remporter leur première C3 après avoir gagné la Ligue Europa conférence l'an dernier.