Ligue des champions : la colère des Britanniques suite au chaos du Stade de France

Face aux images de violence filmées samedi 28 mai à l'entrée du Stade de France (Seine-Saint-Denis), les Britanniques sont sous le choc et la presse se déchaîne. Le point avec le journaliste Matthieu Boisseau, en direct depuis Londres.

La presse britannique n'a pas apprécié de voir les supporters de Liverpool (Royaume-Uni) molestés par les forces de l'ordre françaises, durant la finale de la Ligue des champions au Stade de France (Seine-Saint-Denis), samedi 28 juin. Le tabloïd The Sun a rebaptisé l'enceinte sportive, dimanche, le "Stade de Farce". Quant au Daily Telegraph, il titre "La police utilise des gaz lacrymogènes contre les fans".

Le gouvernement et le club de Liverpool demandent l'ouverture d'une enquête

"L'indignation est générale ici au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique et le club de Liverpool demandent une enquête. (...) La maire de Liverpool explique que la responsabilité ne doit pas être rejetée sur les supporters anglais, et affirme que leur comportement a été irréprochable", rapporte le journaliste Matthieu Boisseau, en direct depuis Londres (Royaume-Uni). Il rappelle toutefois que "l'Angleterre connait régulièrement des problèmes de sécurité dans ses stades". La finale de l'Euro, en 2021, avait été émaillée d'affrontements et 2 000 personnes étaient entrées sans billet.