DIRECT. OL-Lille : les Lyonnais et les Dogues se neutralisent... Suivez le match de clôture de la 26e journée de Ligue 1

L'opération serait intéressante pour les deux équipes. Respectivement huitièmes et onzièmes de Ligue 1, les Lyonnais et les Lillois sont tous les deux en quête d'une place européenne cette saison. Et une victoire, dimanche 27 février, permettrait aux deux équipes de s'en approcher.

Les coéquipiers de Lucas Paqueta ont été chercher le point du match nul, la semaine dernière à Lens, tandis que les Dogues, eux, déjà tenus en échec par Metz en championnat, reviennent bredouilles d'un voyage londonien après la défaite face à Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Lors de la 18e journée de Ligue 1, en décembre, les Lyonnais et les Lillois s'étaient quittés dos à dos (0-0). Suivez la rencontre en direct.