Lilian Thuram se défend après ses propos polémiques sur le racisme "dans la culture blanche"

L'ancien footballeur, connu pour son engagement dans la lutte contre le racisme, assure que sa phrase a été "sortie de son contexte".

Ses propos font beaucoup réagir, il se défend. L'ancien défenseur de l'équipe de France, Lilian Thuram est au coeur d'une polémique après ses déclarations dans le journal italien Corriere dello sport (en italien), mercredi 4 septembre, alors qu'il revenait sur les cris de singe lancés par des supporters italiens contre l'attaquant de l'Inter Milan Romelu Lukaku.

Le champion du monde 1998 a estimé dans le journal "qu'il fallait prendre conscience qu'il existe du racisme dans la culture italienne, française, européenne et plus généralement dans la culture blanche" et d'ajouter qu'il "est nécessaire d’avoir le courage de dire que les blancs pensent être supérieurs et qu’ils croient l’être. C’est quelque chose qui dure malheureusement depuis des siècles".

Une "dérive du combat antiraciste"

Ses propos ont beaucoup fait réagir. Dans un communiqué, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) parle d'une "dérive du combat antiraciste dans lequel Lilian Thuram s’est toujours investi". "Cette assignation, qui crée un monde avec les Blancs d'un côté et les Noirs de l'autre, n'est pas acceptable si on prétend, comme souhaite le faire Lilian Thuram, combattre le racisme", indique la LICRA.

Plusieurs personnalités d'extrême droite ont également condamné ses propos, comme le président des Patriotes Florian Philippot, qui estime qu"on est ici pile poil dans la définition du racisme".

On est ici pile poil dans la définition du racisme : attribuer à un groupe de personnes une caractéristique uniquement déterminée par leur couleur de peau...Il faudra revoir votre copie avant de donner des leçons d’anti-racisme M.#Thuram ... https://t.co/I851RfbpMx — Florian Philippot (@f_philippot) September 5, 201

Jean Messiha, membre du bureau national du Rassemblement national (RN) qui brigue l’investiture du parti pour les municipales à Paris, affirme que les propos de Lilian Thuram s'apparentent à une forme de "suprémacisme noir".

@JeanMessiha sur les propos de #Thuram : "Les blancs pensent être supérieurs aux noirs"



"Il y a plusieurs suprémacismes : blanc, noir, musulman qui ne sont d'ailleurs jamais traités comme tels. Il faut combattre toutes les formes de racismes"



@audrey_crespo pic.twitter.com/vMoKNHynsv — Audrey & Co (@AudreyAndCoLCI) September 5, 2019

Moins virulent, le chroniqueur de France Inter Thomas Legrand a lui parlé d'une "essentialisation maladroite" après avoir tweeté dans un premier temps : "Ca c'est du racisme !".

“Les blancs pensent que...” ça c’est du racisme! https://t.co/DRnmC6TDof — thomas legrand (@lofejoma) September 4, 2019

Vikash Dhorasoo et Rokhaya Diallo le défendent

Sur RTL jeudi, Lilian Thuram assure que "la phrase a été sortie de son contexte". “On a fait un amalgame de mes réponses sans mettre les questions", a-t-il expliqué, arguant qu'il voulait pointer du doigt le "complexe de supériorité sur les Noirs" des supporters imitant des cris de singe dans les stades. "Cette polémique me touche, je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de personnes de me mettre dans la catégorie raciste", conclut-il.

De nombreuses voix se sont élevées pour défendre le sportif. L'association SOS Racisme a répliqué au communiqué de la LICRA pour s'ériger contre le "procès à Lilian Thuram". "Il est inacceptable de le traiter de communautariste et de raciste. Nous connaissons son combat et ses valeurs", écrit Dominique Sopo, le président de SOS Racisme.

Pour @d_sopo, Président de @SOS_Racisme, "le vrai problème n’est pas un morceau de phrase de #LilianThuram. Le problème, c’est que des Noirs soient accueillis par des cris de singe sur des stades dans l’indifférence des autorités."



Notre communiqué ici : https://t.co/aWrEc7wpkd pic.twitter.com/kychc9lxba — SOS Racisme (@SOS_Racisme) September 5, 2019

La journaliste Rokhaya Diallo et l'ancien footballeur lyonnais Vikash Dhorasoo ont également volé à son secours. Ce dernier estime que le fait de critiquer Lilian Thuram consistait en réalité à relayer les thèses de l’extrême droite sur le "racisme antiblanc".