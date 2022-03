Porto-Lyon : Pepe et Castello Jr Lukeba, un duel de générations en défense centrale

Lyonnais et Portugais ouvrent les huitièmes de finale de Ligue Europa, mercredi en fin d'après-midi à l'Estádio do Dragão.

Quand Pepe commence sa carrière professionnelle avec le CS Maritimo, le 12 avril 2002, Castello Junior Lukeba n'est pas encore de ce monde. Il naîtra quelques mois plus tard, en décembre à Lyon. Talent précoce, il affrontera, mercredi 9 mars, son aîné de 20 ans et référence au poste de défenseur central, en huitième de finale aller de Ligue Europa à Porto.

Castello Jr, comme il préfère être appelé, s'est imposé au fil de la saison comme un véritable taulier de la défense lyonnaise malgré son très jeune âge (19 ans). Présent lors de la préparation estivale, il a impressionné Peter Bosz, notamment par sa qualité technique. Profitant de la blessure de Jason Denayer et du niveau insuffisant de Damien Da Silva, il a démarré la saison titulaire face à Brest avant de laisser sa place à la mi-temps du match suivant contre Angers, à Sinaly Diomandé.

Deux titulaires indiscutables

On ne l'a ensuite plus vu sur un terrain avec l'équipe première de l'Olympique Lyonnais jusqu'à fin novembre, face à Bröndby en Europa League. Mais depuis cette date, il n'a plus quitté le onze de Peter Bosz et s'est même offert le luxe d'ouvrir son compteur but en championnat à domicile face à Metz. Associé à Jérôme Boateng dans une défense à trois d'abord puis à Thiago Mendes, milieu défensif de formation, depuis quatre rencontres, dans un 4-2-3-1 qui semble plus efficace que les systèmes précédents.

Pepe est, lui, revenu au FC Porto en janvier 2019, douze ans après avoir quitté le club pour le Real Madrid, où il aura marqué les esprits et l'histoire. Laissé libre par Besiktas, en proie à de grosses difficultés financières, l'international portugais est donc revenu au club qui l'a révélé au grand jour et a tout de suite séduit le coach Sérgio Conceição, qui l'a titularisé pour la fin de saison.

Le défenseur central a même porté le brassard du capitaine à huit reprises l'année suivante, ramenant Porto au sommet du championnat portugais. Ce brassard, il ne l'a plus jamais lâché, lui qui est devenu le véritable relais de Conceição auprès des joueurs... quand il le peut. Contrarié par les blessures cette saison, le vétéran de 39 ans a disputé 21 matchs cette saison.

Des styles de jeu aux antipodes

Différenciés par leur expérience, les deux stoppeurs du soir le sont aussi par leur style de jeu. Pepe est un défenseur rugueux qui met énormément d'intensité physique et d'agressivité. Sa réputation le précède et peut même parfois dissuader les attaquants d'aller au duel. Un caractère bien trempé qui lui joue parfois des tours comme face au Sporting Portugal le 11 février, où il a été exclu après la rencontre pour une bagarre avec les champions en titre.

Castello Jr est, lui, beaucoup plus calme dans son comportement extra-sportif mais aussi sur le terrain, où il dégage une sérénité étonnante pour son jeune âge. Il se démarque par son placement intelligent et son sens du timing pour devancer les attaquants. Il est également très propre dans la relance avec une technique impeccable qui se ressent dans sa relance. Un facteur qui plaît énormément à Peter Bosz, qui pousse ses joueurs à repartir proprement de derrière.

Une opposition de générations entre deux défenseurs aux antipodes au niveau du style. Pepe est le symbole du stoppeur à l'ancienne, rugueux et autoritaire d'un côté. Castello Jr est lui aussi un premier relanceur, fin techniquement et à l'aise balle au pied, de l'autre. Sa volonté de casser des lignes et de faire avancer l'équipe à chaque prise de balle en est le premier témoin. Son club formateur ne s'est d'ailleurs pas trompé en lui offrant une prolongation de contrat jusqu'en 2025 dès janvier.