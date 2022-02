Ligue Europa : affiche au sommet entre Lyon et Porto, Monaco hérite de Braga... Le récap du tirage au sort des huitièmes de finale

Certains supporters ont dû pousser un ouf de soulagement. Alors que Monaco et Lyon auraient pu hériter de Barcelone, Leipzig ou encore d’une des deux équipes de Séville lors du tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue Europa, vendredi 25 février, ce sera finalement Braga pour les Monégasques et Porto pour l'Olympique Lyonnais.

Un tirage plutôt clément au vu des autres équipes présentes dans le chapeau 2 mais qui est loin d’être gagné d’avance. Lors des barrages entre les reversés de Ligue des champions et les deuxièmes de poule de Ligue Europa, Porto a dominé la Lazio de Rome. Les Lyonnais qui ont terminé largement en tête de leur groupe sans perdre le moindre match n’ont pas eu à passer par ce tour de qualification et entrent dans la phase à élimination directe pour ces huitièmes de finale.

Monaco, également dans le chapeau 1 n'a pas eu non plus à passer par ces barrages dans lesquels leur prochain adversaire s'est défait difficilement du Sheriff Tiraspol aux tirs au but. Les clubs français joueront leur match aller à l'extérieur le 10 mars avant de recevoir pour le retour, une semaine plus tard jeudi 17 mars.

Dans les autres affiches tirées au sort, Le FC Barcelone, favori de la compétition affrontera Galatasaray. L'un des chocs de ces huitièmes de finale sera la rencontre entre le Séville FC, deuxième de Liga et six fois vainqueur de la Ligue Europa, et West Ham, sixième de Premier League.