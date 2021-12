Ligue Europa : vainqueur du Lokomotiv Moscou, l'OM est reversé en Ligue Europa Conférence

L'Olympique de Marseille jouera encore la coupe d'Europe en 2022. Déjà éliminés de la Ligue Europa, les Marseillais ont assuré la troisième place du groupe en s'imposant à domicile face au Lokomotiv Moscou (1-0), jeudi 9 décembre, grâce à un but d'Arkadiusz Milik. Ils sont reversés en barrages de la Ligue Europa Conférence, qu'ils joueront les 17 et 24 février 2022.

Alors qu'il ne leur suffisait que d'un match nul pour conserver la troisième place, les Marseillais ont conclu leur phase de groupes par une victoire, la première de la saison en Ligue Europa. Si l'adversité du Lokomotiv Moscou est à relativiser, ce premier succès reste une performance puisque c'est seulement le deuxième de l'OM sur ses 20 dernières rencontres sur la scène européenne.

L'OM fidèle à lui-même

Marseille n'a pas été étincelant dans son jeu malgré quelques belles séquences mais aura au moins eu le mérite de ne pas trembler lors de cette "finale", selon les mots de Jorge Sampaoli. "On a été supérieurs, comme on l'avait déjà été à Moscou et dans presque tous les matches de Ligue Europa", déclarait l'entraîneur argentin après le match. L'OM a finalement été fidèle à lui-même : moins emballant offensivement qu'en début de saison mais bien plus solide de l'autre côté du terrain.

Preuve d'une attaque timorée, le seul but de la rencontre est venue d'un coup de pied arrêté. Le gaucher Cengiz Ünder trouvant sur corner la tête d'Arkadiusz Milik 35e), étonnamment seul à un mètre du but. Remplaçant lors des deux derniers match, le Polonais a profité de retrouver une place de titulaire pour inscrire son cinquième but de la saison, le quatrième en Ligue Europa.

| #OMLOK 1️⃣-0️⃣



La victoire pour nos Olympiens qui auront largement dominé la rencontre et se qualifient pour la @europacnfleague ✅



✈️ Prochain rendez-vous dimanche pour #RCSAOM pic.twitter.com/k7M64Nb1dl — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 9, 2021

Le passeur décisif, Cengiz Ünder, a été l'un des hommes les plus en vue côté olympien, tout comme Gerson qui monte en puissance ces dernières semaines dans un rôle plus offensif. Ils ont d'ailleurs souvent combiné ensemble : le Turc trouvant notamment la tête pas assez puissante du Brésilien (51e). Gerson aurait dû ensuite mettre définitivement les siens à l'abri sur un service de Valentin Rongier mais il a perdu son face-à-face avec Daniil Khudyakov (67e). "On doit beaucoup s'améliorer dans la finition pour continuer à progresser. Si on avait été meilleurs dans ce domaine, on se serait qualifiés facilement, regrettait Sampaoli. On y travaille. Il y a des périodes d'inefficacité. On a besoin de plus de buts."

Et comme souvent cette saison, même quand il semblait maîtriser son match, l'OM a joué à se faire peur. Déjà renversés en Ligue 1 samedi contre Brest (2-1) alors qu'ils menaient au score, les Marseillais n'ont jamais réussi à inscrire un deuxième but leur permettant de se mettre définitivement à l'abri. Valentin Rongier laissait même ses coéquipiers à dix en fin de partie pour un deuxième carton jaune (80e). Mais les Moscovites avaient de toute façon deux buts à remonter pour espérer détrôner l'OM de la troisième place.

Un titre européen à viser

Marseille peut désormais se projeter sur les barrages de la Ligue Europa Conférence en février prochain où elle affrontera possiblement une équipe abordable. "On jouera une nouvelle compétition avec de très bonnes équipes. C'est important de s'être qualifiés pour représenter le club de la meilleure des manières", se félicitait le coach marseillais.

Une compétition dans laquelle les Olympiens pourront et doivent nourrir de vraies ambitions. "Dans cette ville, il y a une grande envie de gagner un titre et on veut rendre aux gens l'appui qu'ils nous donnent. On a la responsabilité de tenter de gagner la compétition", affirmait justement Jorge Sampaoli, mercredi, en conférence de presse. Le peuple marseillais attend un sacre depuis la Coupe de Ligue en 2012.