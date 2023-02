Ligue Europa : Rennes aura un handicap, Manchester United et le Barça se neutralisent... Ce qu'il faut retenir de la soirée

Le Stade Rennais s’est incliné face au Shakhtar Donetsk lors du barrage aller de la Ligue Europa (1-2), jeudi. Dans le même temps, le choc entre le FC Barcelone et Manchester United a débouché sur un match nul (2-2).

La première période cauchemardesque du Stade Rennais n'a pas entamé ses chances de qualification. Jeudi 16 février, le club breton jouait son barrage aller de Ligue Europa contre le club ukrainien du Shakhtar Donetsk à Varsovie (Pologne), en raison de la guerre en Ukraine. Les joueurs du Shakhtar ont profité des erreurs de la défense rennaise pour l'emporter (1-2). Le match très attendu entre le Barça et Manchester United a mis du temps à se lancer mais a fini par être prolifique (2-2).

La jeunesse rennaise craque face au Shakhtar

Les choix de Bruno Génésio n'ont pas payé. Alors que son équipe traverse une phase difficile – cinq défaites sur ses sept derniers matchs –, l'entraîneur rennais a décidé de faire tourner son effectif contre le Shakhtar Donetsk, en alignant plusieurs jeunes joueurs. Un choix discutable au vu de la physionomie du match et des erreurs de Djed Spence (22 ans) ou encore Lesley Ugochukwu (18 ans), qui ont mené aux deux buts ukrainiens de Dmytro Kryskiv (11e) et d'Artem Bondarenko (45e+1).

S'ils n'avaient pas joué depuis le 23 novembre dernier en match officiel, les joueurs du Shakhtar ont beaucoup mieux géré cette confrontation européenne que les inexpérimentés Rennais. Heureusement pour ces derniers, la qualification est encore envisageable. Karl Toko Ekambi a réduit le score (59e) et a permis de maintenir le club breton en vie avant le match retour, qui aura lieu dans une semaine au Roazhon Park de Rennes.

Raphinha répond à Rashford au Camp Nou

C'était LE match que tout le monde attendait dans ces barrages de Ligue Europa. Après 45 minutes bien trop calmes pour un choc de ce niveau, le match s'est animé lors d'une superbe deuxième période, grâce à deux hommes : Marcus Rashford et Raphinha. Alors que Manchester United était mené 1-0 après le but de Marcos Alonso sur un corner tiré par Raphinha (50e), Rashford a relancé les Red Devils d'une frappe inspirée dans un angle fermé (53e).

Inarrêtable depuis le début de l'année 2023, l'Anglais a ensuite humilié Raphinha sur un crochet, avant de provoquer dans la foulée le but contre-son-camp du Français Jules Koundé (59e). Le Brésilien du Barça a finalement répondu avec un but chanceux, son centre à destination de Robert Lewandowski surprenant David de Gea (76e). Impliqués sur les quatre buts de la rencontre, Rashford et Raphinha joueront le deuxième round de ce barrage à Old Trafford jeudi prochain.