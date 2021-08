Ligue Europa : l'Olympique lyonnais hérite des Glasgow Rangers, l'AS Monaco du PSV Eindhoven et l'OM de la Lazio Rome

Le tirage au sort de la Ligue Europa n'a pas été particulièrement clément avec les clubs français. L'Olympique lyonnais (chapeau 1), l'AS Monaco (chapeau 1) et l'Olympique de Marseille (chapeau 3) auront droit à de belles confrontations face respectivement aux Glasgow Rangers, au PSV Eindhoven et à Galatasaray.

Issus du chapeau 1, l'Olympique lyonnais et l'AS Monaco ont été les premiers clubs tirés au sort et ont été respectivement placés dans le groupe A et B. Les Lyonnais ont ensuite hérité des Glasgow Rangers de Steven Gerrard, du Sparta Prague et de Brondby.

6 - Lyon a remporté 6 de ses 8 rencontres européennes face aux adversaires qu'il va affronter dans son groupe de Ligue Europa (1 nul v Sparta Prague en EL 2012/13 et 1 défaite v Glasgow Rangers en CL 2007/08). Serein. #UEL #UELdraw pic.twitter.com/ZRs6tuE4Ls — OptaJean (@OptaJean) August 27, 2021

L'AS Monaco, éliminé en barrages de la Ligue des Champions par le Chakhtar Donetsk plus tôt dans la semaine, affrontera le PSV Eindhoven, la Real Sociedad et les Autrichiens du Sturm Graz.

2 - Monaco n'a perdu que 2 de ses 10 matches face à des clubs néerlandais sur la scène européenne (5 victoires, 3 nuls), ces 2 défaites étant intervenues face au... PSV Eindhoven (0-1 puis 0-2 en 8e de la Ligue des Champions 2004/05). Attention. #UEL #UELdraw pic.twitter.com/nKVWgRMQZd — OptaJean (@OptaJean) August 27, 2021

L'Olympique de Marseille, issu du chapeau 3, a été placé dans le groupe E, très relevé, avec la Lazio Rome, le Lokomotiv Moscou et Galatasaray. En 2018 déjà, l'OM était tombé dans le groupe de la Lazio lors de sa désastreuse campagne de Ligue Europa et s'était incliné lors de ses deux rencontres face aux Italiens.