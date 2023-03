Ligue Europa : éliminé aux tirs au but, Arsenal tombe de haut face au Sporting et perd William Saliba sur blessure

Le leader de Premier League a cédé au bout du suspense face au club portugais, jeudi, en 8e de finale retour (2-2, 5-3 t.a.b).

Irrésistible en Premier League cette saison, Arsenal pourra s'y concentrer deux fois plus désormais. Les Gunners, déjà accrochés en 8e de finale aller de Ligue Europa face au Sporting Portugal (2-2), n'ont jamais pu se défaire des Portugais et se sont finalement inclinés aux tirs au but, jeudi 16 mars, au retour (1-1, 5-3 t.a.b). Les Gunners ont eu le droit à la double peine. William Saliba, tout juste appelé par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France, est sorti sur blessure dès la 21e minute, en boitant.

Menés à l'aller comme au retour, les Lisboètes ont su trouver trouver les ressources pour égaliser et pousser Arsenal dans ses derniers retranchements, se payant au passage un but sublime de 47 mètres par Pedro Goncalves (62e). Ils sont ensuite sortis victorieux d'une séance de tirs au but pour la première fois de leur histoire en Coupe d'Europe.

La Juve et Manchester United passent de leur côté

Les hommes de Mikel Arteta s'arrêtent donc déjà en Coupe d'Europe, qu'ils devraient néanmoins retrouver l'année prochaine, cette fois en Ligue des champions pour la première fois depuis 2017. Arsenal est le seul grand favori à la victoire finale a être tombé jeudi : Manchester United, la Juventus Turin, Séville et l'AS Rome se sont tous qualifiés et connaitront leur adversaire vendredi, à 13h, lors du tirage au sort.