Equipe de France : les frères Thuram réunis en Bleu, Brice Samba, Wesley Fofana appelés pour la première fois pour affronter les Pays-Bas et l'Irlande

Pour sa première liste depuis la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps a dévoilé la composition de son groupe, qui disputera deux matchs en mars dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024.

L'après, c'est maintenant. Trois mois jour pour jour après la finale de Coupe du monde face à l'Argentine, Didier Deschamps a dévoilé, jeudi 16 mars, sa liste pour les premières rencontres des Bleus depuis cette défaite. Pour lancer leurs éliminatoires pour l'Euro 2024, les Tricolores ont rendez-vous avec les Pays-Bas le 24 mars au Stade de France et en Irlande le 27 mars à Dublin.

Pour ces deux rencontres, et après les départs à la retraite internationale de plusieurs cadres (Raphaël Varane, Hugo Lloris, Steve Mandanda, Karim Benzema), et l'absence d'autres (Paul Pogba, N'Golo Kanté), Didier Deschamps a procédé à une revue d'effectif avec trois petits nouveaux : Brice Samba, Wesley Fofana et Khéphren Thuram. Dix-huit des vingt-cinq mondialistes ont été rappelés.

Camavinga appelé comme défenseur

Principale interrogation avant cette liste : la nouvelle hiérarchie chez les gardiens. Pour le premier rassemblement depuis les retraites de Steve Mandanda et Hugo Lloris, Didier Deschamps devait dégager sa nouvelle ossature. Héritier naturel désigné depuis quelques années, Mike Maignan (AC Milan) - de retour de blessure - sera comme attendu propulsé numéro un. A ses côtés, le sélectionneur a appelé un habitué du rôle de troisième rempart : Alphonse Areola (West Ham). Reste à savoir si l'ancien Parisien sera toujours numéro 3, ou si ce rôle sera occupé par le nouveau venu : Brice Samba (RC Lens).

En défense, un autre petit nouveau s'invite pour combler le manque laissé par la retraite internationale de Raphaël Varane : Wesley Fofana (Chelsea). Le défenseur de 22 ans, formé à Saint-Etienne, était régulièrement annoncé parmi les prétendants. Sa sélection fait toutefois un malheureux : Axel Disasi (AS Monaco), mondialiste mais pas appelé pour ces matchs de mars. En revanche, après son Mondial compliqué, Benjamin Pavard (Bayern Munich) est bien du rendez-vous. "On a beaucoup discuté, ça appartient au passé. L'important, c'est ce qu'il y a devant et il maintient un niveau important avec son club", a précisé Didier Deschamps à son sujet, vantant la polyvalence de celui qu'il voit "d'abord comme latéral droit".

A noter également qu'Eduardo Camavinga, milieu de formation, a été appelé en tant que défenseur par le sélectionneur. Enfin, après la fratrie Hernandez, c'est au tour des frères Thuram de se retrouver à Clairefontaine. Marcus et Khéphren, fils de Lilian Thuram, ont en effet été tous les deux appelés. Si le premier est devenu un habitué des Bleus depuis plusieurs mois, son petit-frère connaît, lui, sa première sélection, alors qu'il est devenu une pièce maîtresse du milieu de l'OGC Nice depuis plusieurs semaines.

La liste des 23 Bleus

Gardiens (3) : Mike Maignan, Brice Samba, Alphonse Areola

Défenseurs (8): Théo Hernandez, Benjamin Pavard, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Edouardo Camavinga, Wesley Fofana.

Milieux (5) : Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Youssouf Fofana, Khéphren Thuram, Jordan Veretout.

Attaquants (7): Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Randal Kolo-Muani, Marcus Thuram, Moussa Diaby, Kingsley Coman, Olivier Giroud.