Ligue Europa : déjà qualifié, l'Olympique lyonnais conclut sa phase de groupes par un nul contre les Glasgow Rangers

"Rien de tel qu’un match de Coupe d’Europe pour repartir dans le bon sens." N'en déplaise à Moussa Dembélé, auteur de ces propos en conférence de presse mercredi, l'Olympique lyonnais n'a pas réussi à retrouver le chemin de la victoire en concédant le nul contre les Glasgow Rangers (1-1). Si la rencontre de la 6e et dernière journée de Ligue Europa, jeudi 9 décembre, n'avait aucun enjeu, l'OL enchaîne tout de même une troisième partie consécutive sans succès.

16 – Lyon a achevé sa phase de groupes de Ligue Europa avec 16 points (5 victoires, 1 nul), meilleur total pour un club français dans la compétition à égalité avec … lui-même en 2012/13. Promenade. #OLRFC pic.twitter.com/BEKM0waWcZ — OptaJean (@OptaJean) December 9, 2021

Largement premier du groupe A et directement qualifié en huitièmes de finale de la C3, Lyon a manqué l'occasion de devenir la première équipe française à remporter ses six matchs de la phase de poules de la Ligue Europa. Une statistique à l'importance toute relative mais qui aurait été bien accueillie dans un club à la grande culture européenne qui vit une période morose dernièrement. "Gagner six matchs sur six, c’est quelque chose de spécial. On veut absolument ce record", assurait Peter Bosz, mercredi.

Sa composition signifiait pourtant le contraire avec neuf changements par rapport au onze accroché à Bordeaux dimanche (2-2). Seuls Castello Lukeba et Xherdan Shaqiri étaient déjà titulaires en Gironde. Bien que très jeune (24 ans de moyenne d'âge, cinq joueurs de moins de 21 ans), l'équipe rhodanienne n'a pas fait grand chose pour arracher la victoire. Elle a même concédé l'ouverture de la marque sur une frappe de Scott Wright malencontreusement détournée par Damien Da Silva (42e). Elle n'était pas vraiment méritée pour les Ecossais même si Kemar Roofe avait auparavant touché le poteau (24e).

Toko Ekambi sort sur blessure

À défaut de pouvoir s'appuyer sur le meilleur buteur de la compétition, Karl Toko Ekambi (six buts), sorti sur blessure avant la pause (44e), l'OL a pu compter sur son autre spécialiste de la Ligue Europa. Rayan Cherki aura en effet été le symbole d'une formation lyonnaise bien plus dominatrice au retour des vestiaires. C'est surtout lui qui est à l'origine de la l'égalisation, sa frappe du droit étant déviée par Calvin Bassey dans ses propres filets (49e).

Les deux seuls buts de la saison de Rayan Cherki avaient déjà permis à son équipe de gagner à Brøndby (3-1, 25 novembre). Ce soir, il aura eu le mérite de provoquer et de réveiller un public épars, qui avait certainement compris l'impact statistique nul de cette partie. Tino Kadewere aurait même pu donner la victoire à son équipe dans les derniers instants.

Peter Bosz en a profité pour redonner du rythme à Moussa Dembélé et Léo Dubois en amont du déplacement à Lille, dimanche (13 heures). Le premier était titularisé pour la deuxième fois seulement depuis début septembre tandis que le second a joué ses premières minutes depuis le 7 novembre. Il en faudra en tout cas bien plus pour attirer la lumière sur le terrain. Elle est dernièrement braquée sur le futur départ de Juninho de son poste de directeur sportif. Ce qui n'est pas très bon signe pour Lyon.