Ligue Europa : convaincant, Lyon s'impose à Porto (1-0) et prend une option pour les quarts de finale

Lucas Paqueta a offert le but de la victoire aux Gones (1-0), mercredi, lors du huitième de finale aller.

Disputé en ouverture des huitièmes de finale de la compétition, mercredi 9 mars, un jour avant le rendez-vous habituel en Ligue Europa, ce Porto-Lyon avait comme un goût de Ligue des champions. La victoire acquise au terme d'une prestation solide (1-0) en dit long des objectifs du club rhodanien dans la compétition. L'OL entrevoit désormais les quarts de finale.

Quand il s'agit de phase à élimination directe, le club de Jean-Michel Aulas sait y faire. Demi-finaliste de la C1 en 2020, de la C3 en 2017, l'OL affrontait le FC Porto, quart de finaliste de la dernière Ligue des champions, dans son stade de l'Estadio do Dragao. L'antre portugaise restait un mauvais souvenir pour les Lyonnais, avec une élimination en 2004, en quarts de finale de la C1, face à l'équipe de José Mourinho qui semblait injouable à l'époque.

Le Porto de Sergio Conceiçao est beaucoup plus manœuvrable, même s'il n'a plus perdu depuis 53 matchs dans le championnat portugais. Sur une pelouse détrempée, battue par des trombes d'eau pendant trois bonnes heures avant le début de la rencontre, l'OL a maîtrisé son sujet pendant une bonne partie du match, notamment lors des entames des deux mi-temps.

Un coup de chaud dans les dernières secondes

Si les attaquants ont joué les intermittents du spectacle ce soir, José Maria Martinez Sanchez qui a pris toute la lumière dans cette rencontre, surtout en seconde période. L'arbitre de la rencontre ne s'est pas fait que des amis parmi les 26 309 spectateurs présents et on peut comprendre pourquoi. D'une part, dans les derniers instants de la rencontre, Martinez Sanchez a eu recours à l'arbitrage vidéo pour annuler l'égalisation dans les ultimes secondes de Chancel Mbemba pour un hors-jeu (90+5e).

Très grosse performance de la #teamOL qui s'impose au Stade du Dragon contre une équipe du FC Porto difficile à manœuvrer #UEL



RDV jeudi 17 mars (21h) au @GroupamaStadium pour le match retour !#FCPOL 0-1 pic.twitter.com/ipgRVmv4el — Olympique Lyonnais (@OL) March 9, 2022

Mais c'est une vingtaine de minutes plus tôt que l'arbitre espagnol a provoqué l'ire des Dragoes. Après avoir désigné le point de penalty pour une main de Lucas Paqueta - qui avait touché le ballon de la cuisse auparavant -, des sifflets assourdissants ont accueilli la décision de l'arbitre espagnol de se déjuger (64e).

Avant d'annuler un penalty que tout le stade avait vu, Martinez Sanchez avait également refusé un but à l'Olympique lyonnais pour un hors-jeu que personne n'avait identifié. La VAR est cette fois venue cette fois valider le but inscrit par Lucas Paqueta (59e) pour Lyon, sur une merveille de remise de Moussa Dembélé.

La défense lyonnaise a résisté

Le résultat est logique au vu de l'équilibre des forces. L'OL a dominé ce huitième de finale aller. Lyon aurait même pu repartir avec plus d'un but d'avance si Toko-Ekambi (38e), Dembélé (11e, 50e, 53e) et Paqueta (54e) avaient trouvé le chemin des filets.

Les occasions lyonnaises ont existé, mais celles des Portugais aussi. Elles ont manqué de précision (13e, 48e, 83e, 85e) ou auront buté sur Anthony Lopes, bien aidé par un grand Castello Junior Lukeba, qui a une nouvelle fois répondu présent (12e, 32e).

En devenant le deuxième club français, après Nantes en 1971, à s'imposer sur la pelouse du FC Porto, l'OL frappe fort. Mieux, sa prestation répond aux attentes du club, qui vise la victoire finale dans la compétition. Neuvième en Ligue 1, Lyon sait que le vainqueur de la Ligue Europa se voit octroyer une place pour la prochaine saison de Ligue des champions. Pour y arriver, il faudra d'abord rejoindre les quarts de finale, en terminant le travail le 17 mars à domicile.