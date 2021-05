Ligue Europa : auteur d'un nouveau doublé, Cavani héros de Manchester United

Dans la ville éternelle, Edinson Cavani a confirmé sa nouvelle jeunesse en demi-finale retour de Ligue Europa sur la pelouse du Stadio Olimpico, jeudi 6 mai.

Déjà auteur d’un doublé et de trois passes décisives la semaine passée, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a remis ça sur le terrain de l’AS Rome, confirmant que le joueur en forme du côté de Manchester United, c’est bien lui. Peu de temps avant la mi-temps, l’Uruguayen, lancé en profondeur, a d’abord expédié un missile pour ouvrir le score. En seconde période, il a profité d’un superbe centre de Bruno Fernandes pour égaliser d’une tête piquée.

Si cela n’a pas suffi aux siens pour l’emporter, ça a permis aux Red Devils d’éviter de se faire peur. Vainqueur 6-2 à l’aller, Manchester United avait en effet un large matelas d’avance à l’heure du retour, mais sans ce doublé de Cavani, les Mancuniens auraient eu des sueurs froides en fin de match, alors qu’un 4-0 aurait qualifié l’AS Rome. Mais en cette fin de saison, el Matador - en souffrance depuis son arrivée à Manchester - marche sur l’eau, et il a de nouveau été impérial à Rome. Son doublé est d’ailleurs tout sauf anecdotique puisqu’il s’agit du premier joueur à marquer deux buts à l’aller et au retour dans une demi-finale européenne, depuis Klaus Allofs en 1986 avec Cologne. A l’époque, Cavani n’était même pas né.

