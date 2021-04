DIRECT. Pogba concède un penalty, la Roma égalise face à Manchester United

Manchester United reçoit l'AS Rome à Old Trafford pour le match aller des demi-finales de la Ligue Europa. Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer n'ont pas le droit à l'erreur face à des Romains qui ne se sont plus imposés sur le sol anglais en compétition europénne depuis plus de vingt ans. Suivez le live en direct commenté sur FranceInfo: sport.