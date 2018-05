DIRECT. Foot : suivez et commentez la finale de la Ligue Europa entre l'OM et l'Atlético Madrid

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Sinon, sachez que France 5 vous propose ce soir un magazine sur la méditation. Une contre-programmation qui pourra s'avérer utile aux supporters olympiens.

: Après Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, au tour de Benoît Hamon de déclarer sa flamme à l'OM. On rappelle qu'il est brestois à la base.

: Après Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, au tour de Benoît Hamon de déclarer sa flamme à l'OM. On rappelle qu'il est brestois à la base.

: Si vous êtes supporter de l'OM, vous devez être dans cet état normalement, à deux minutes du coup d'envoi.





: @anonyme Mis à part un fumigène lancé par un supporter depuis le parvis du stade qui a terminé dans une surface de réparation, la pelouse a l'air en parfait état.

: Pourquoi l’herbe est cramée?? On n’est pas en été et il a plu beaucoup ces derniers temps!!

: Selon les différents journalistes sur place, le Parc OL est aux deux tiers marseillais ce soir. Pas mal quand on pense qu'au départ, les Phocéens ne se sont vus attribuer que 11 000 places sur 60 000.

: Avis à tous nos internautes qui pronostiquent des 1-0 en pagaille : si l’Atlético est le champion de la victoire 1-0 (seize fois cette saison), ce n’est pas le cas de l’OM, qui ne s’est imposé que six fois (en soixante matchs) sur le plus petit des scores.

: Le gardien slovène est aussi un rempart infranchissable quand on n’arrive pas à rentrer dans la surface de réparation des Colchoneros. Seul Lionel Messi (sur coup franc) lui a inscrit un but de loin. Message transmis à Dimitri Payet, spécialiste de l’exercice.





: Le gardien slovène de l’Atlético, Jan Oblak, est considéré comme le meilleur du monde. Cette saison, il a terminé 28 des 47 rencontres qu’il a jouées sans encaisser de but. Et si on arrive aux tirs au but, l’OM démarrera sa séance avec un handicap : Oblak a arrêté 7 des 12 penalties qu’il a subis à l’Atlético depuis 2014.











(Curto DE LA TORRE / AFP)





: Le secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, Christophe Castaner, élu de Provence, revient avec humour sur son "qui ne saute pas n'est pas Marseillais" qu'il avait loupé dans les grandes largeurs lors de la campagne présidentielle.

: avec tous le respect dû à Marseille , l'équipe est vraiment en infériorité:-(

: Je pronostique un match très fermé... avec un pauvre but en prolongation et un petit 1-0 pour Madrid...

: Vous aimez le football champagne ? Vous risquez d'être déçu ce soir. Pronostic du (volcanique) consultant de beIN Sports Omar da Fonseca, interrogé par Sport24 : “L’OM doit s’attendre à un match merdique, bloqué.”











: Bien que natif de Mâcon, à quelques encablures de Lyon, c’est l’OM qu’Antoine Griezmann porte dans son coeur… Au point d’avoir choisi le club phocéen pour jouer à Football Manager. Détail piquant : dans son équipe, il a écarté les deux avant-centres, Valère Germain et Kostas Mitroglou, raconte Eurosport.

: Notez que ça se remplit également bien au Stade Vélodrome, où le match est retransmis pour les supporters qui n'ont pas eu de sésame pour la finale lyonnaise.

: Aux âmes bien nées, l'amour de l'OM n'attend pas le nombre des années. La preuve avec l'un des envoyés spéciaux de franceinfo.

: Deuxième statistique larmoyante de la soirée : c’est la première finale européenne d’un club français depuis quatorze ans. Et pendant ce temps, l’Espagne a gagné 14 coupes d’Europe. Pire, un club espagnol n’a jamais perdu en finale, si ce n’est contre un autre club espagnol…





: @marceau72 C'est cruel pour "l'Albatros" de ne pas disputer la finale, alors qu'il a été l'artisan des qualifications héroïques aux tours précédents.

: Dommage de ne pas voir Pelé dans les buts.

: Ah, la composition olympienne vient de tomber sur le fil Twitter de l'OM.

: Côté Atlético, quelques petites modifications par rapport à l'équipe annoncée dans la presse : le rugueux latéral Filippe Luis reste sur le banc au profit du Français Lucas Hernandez. Au milieu, c'est Corréa qui est préféré au Ghanéen Partey. Diego Simeone n'a donc pas changé son système tactique, comme on le pensait ces derniers jours.

: Certains esprits facétieux ont essayé de souffler des idées à Rudi Garcia. C'est dans les vieux pots (vieux de 25 ans) qu'on fait les meilleures soupes.

: @anonyme Côté marseillais, c'est l'équipe annoncée dans la presse, avec une défense centrale Rami-Gustavo, sinon c'est l'équipe type avec Valère Germain en attaque.

: Quelle est la composition des équipes ?

: Quelque 1 250 hommes en tout, policiers, gendarmes et CRS sont mobilisés ce soir pour assurer la sécurité autour de la finale de l'Europa League. Un hélicoptère et trois canons à eau sont déployés. Les polices municipales de Lyon et de Décines, où se trouve le Groupama Stadium, sont également sur le pont.

: 2-1 pour Marseille en prolongation

: 3 à 2 pour l'OM. soyons chauvins !

: Atlético 3 OM 1

: Je mise sur un 2-0 pour les madrilènes.

: Les pronostics vont bon train dans la rédaction. Le monde se divise en deux catégories : ceux qui voient l'OM s'imposer comme Vincent Colas et Violaine Jaussent (1-0), David Perrault (2-1) et moi-même (3-2). De l'autre côté, ceux qui se laissent influencer par la supériorité sur le papier de l'Atlético : Louis Boy (2-0), Raphaël Godet (3-0) et Hugo Cailloux (2-1).



On attend désormais les vôtres !

: Bon, on se lance sur les pronostics ? Un petit 2-1 pour l'OM pour ma part et on repart avec la coupe !

: Bravo @de marseille. Il s'agit en effet du RC Lens, grande époque, lors de son épopée en Coupe de l'UEFA en 1999-2000 (stoppée en demi-finale par Arsenal). Et je pense comme vous que les supporters olympiens signeront pour le même score : 4-2 !









: Lens en 2000. Et ce soir nous

: Monaco !! en vrai je ne sais pas

: Le PSG ?

: Lyon ?

: Une petite devinette footballistique pour faire monter la pression. Savez-vous quel est le seul club français à avoir battu l'Atlético Madrid en coupe d'Europe ? Vous avez cinq minutes.