Direct Ligue Europa : Séville surprend la Juventus

La "Vieille Dame", qui n'a plus gagné de Coupe d'Europe depuis la Ligue des champions en 1996, n'est qu'à deux matchs d'une nouvelle finale continentale à l'heure d'affronter Séville, en demi-finale aller de la Ligue Europa, jeudi.

Une demi-finale pour sauver sa saison. Alors que le spectre de son retrait de points en championnat refait surface, la Juventus mise sur la Ligue Europa pour retrouver une place en Ligue des champions l'année prochaine. A la suite d'un parcours jusqu'ici clément (Nantes, Fribourg et le Sporting), les Bianconeri affrontent leur adversaire le plus coriace de la compétition, Séville, jeudi 11 mai à 21h, au Juventus Stadium.

Pourtant, le FC Séville et loin d'être au mieux cette saison. Mal embarqués en championnat et flirtant dangereusement avec le bas de tableau, les Andalous ont opéré un redressement spectaculaire. Ce dernier leur a permis de se donner pleinement dans une compétition qu'ils adorent et qu'ils ont déjà remportée à six reprises. Après avoir sorti, non sans difficultés, le PSV, Fenerbahce puis Manchester United, voilà un nouveau défi pour atteindre une septième finale au 21e siècle.