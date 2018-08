Ligue Europa : Marseille dans le groupe de la Lazio Rome, Bordeaux face au Zénith Saint-Pétersbourg et Rennes avec le Dynamo Kiev

Le tirage au sort des poules de la C3 a eu lieu vendredi 31 août, à Monaco.

On connaît désormais les adversaires des Français en Ligue Europa. Le tirage au sort des poules de la C3 a eu lieu vendredi 31 août, à Monaco. L'Olympique de Marseille est tombé dans un groupe ardu, avec la Lazio Rome (Italie), Francfort (Allemagne) et les Chypriotes de Limassol. Bordeaux jouera également contre des adversaires de taille, avec le Zénith Saint-Pétersbourg (Russie), le FC Copenhague (Pays-Bas) et le Slavia Prague (Hongrie).

Rennes en revanche a été épargné par le tirage au sort, en étant opposé au Dynamo Kiev, aux Kazakhs d'Astana et aux Tchèques de Jablonec. La première journée se disputera le jeudi 20 septembre.