Ligue Europa conférence : l'OGC Nice affrontera le Maccabi Tel-Aviv ou l'Aris Thessalonique en barrages

La route vers l'Europe se précise pour les Niçois. A l'issue du tirage au sort, qui s'est déroulé mardi 2 août à Nyon en Suisse, l'OGC Nice a hérité, en barrages de la Ligue Europa conférence, du vainqueur du match du 3e tour préliminaire entre le Maccabi Tel-Aviv et l'Aris Thessalonique. Les joueurs de Lucien Favre devront se déplacer en Israël ou en Grèce le 18 août avant de recevoir leur adversaire à l'Allianz Riviera le 25 août.

Les Niçois peuvent souffler après ce tirage. N'étant pas tête de série du chapeau 2 dans lequel ils étaient placés, les Aiglons auraient pu se retrouver face au club espagnol de Villarreal, demi-finaliste de Ligue des champions l'année dernière.

#UECL : L'#OGCNice affrontera le vainqueur de Maccabi Tel Aviv - Aris Salonique en barrages de Conference League.



Match retour le 25 aout à l'#AllianzRiviera. pic.twitter.com/FaQuldgk3T — OGC Nice (@ogcnice) August 2, 2022

En cas de victoire lors de cette double confrontation, les Niçois seront qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue Europa conférence, où ils seront rejoints par les équipes issues des barrages de la Ligue Europa.

Nice s'en sort bien

Cinquième du championnat la saison passée, l'OGC Nice, qui vient d'enregistrer l'arrivée de deux recrues (dont l'international gallois Aaron Ramsey), pourrait donc retrouver les compétitions européennes pour la première fois depuis 2020. Les Rouge et Noir devront attendre le 11 août et la fin du troisième tour préliminaire pour savoir qui du Maccabi Tel-Aviv et ou de l'Aris Thessalonique ils affronteront. Un duel à leur portée.