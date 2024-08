Ligue Conférence : réduit à dix, Lens dompte le Panathinaïkos en barrage aller

Le destin européen des Lensois se jouera à Athènes. Opposé au Panathinaïkos en barrage aller de Ligue Conférence, jeudi 22 août, le RC Lens s'est imposé 2-1 grâce à des buts de Przemyslaw Frankowski (4e) et de Wesley Saïd (34e), après avoir disputé plus d'une heure à dix contre onze à la suite de l'expulsion de Facundo Medina (21e). S'ils sont en ballottage favorable avant le match retour, jeudi 29 août, les Lensois devront tenir bon pour finir le travail et se qualifier pour la saison régulière.

Avec cœur et courage



En infériorité numérique durant une grande partie de la rencontre, les Sang et Or ont été valeureux pour conserver leur longueur d'avance et remporter cette première manche européenne. @RCLens 2⃣-1⃣ @paofc_#RCLPAO #UECL pic.twitter.com/DJ64V4l6sN — Racing Club de Lens (@RCLens) August 22, 2024

Mais vu le scénario de la soirée, le RC Lens se contentera largement de ce succès, si étriqué soit-il. Car les Artésiens ont livré une prestation pleine de courage devant le public de Bollaert, qui était à guichets fermés pour la 49e fois d'affilée pour ce rendez-vous européen. Entre l'expulsion précoce (mais incontestable) de Facundo Medina, et un pénalty concédé dans les toutes dernières minutes (finalement annulé par le VAR), le public sang et or a vécu une soirée riche en émotions.

Lens a tenu bon

Des émotions positives, d'abord, puisque les Lensois ont démarré la rencontre pied au plancher. Face au Panathinaïkos, passé tout proche de la qualification en Ligue Europa une semaine plus tôt face à l'Ajax Amsterdam, les hommes de Will Still savaient qu'ils devraient sortir le grand jeu. Car s'il ne s'agissait que d'un barrage aller pour une place en Ligue Conférence, le pedigree européen du Panathinaïkos, bourreau de l'OM il y a un an à peine en Ligue des champions, n'échappait à personne.

C'est ainsi que, dès la 4e minute, Przemyslaw Frankowski a ouvert le score d'un enroulé du pied gauche (1-0). Asphyxié par l'intensité adverse, le Panathinaïkos a encaissé les coups, et Lens a frolé alors plusieurs fois le break. Malgré leur infériorité numérique, les Artésiens ont fini par doubler la mise, grâce au sang froid de Wesley Saïd, buteur en deux temps dans la surface (2-0, 35e).

Lens a ainsi viré fort logiquement en tête à la pause, supérieur dans tous les domaines à un Panathinaïkos qui n'a inquiété Brice Samba qu'une seule fois, sur une tête de Bakasetas (24e). Mais au retour des vestiaires, le capitaine grec Fotis Ioannidis a passé en revue toute la défense artésienne pour réduire le score (2-1, 54e), et relancer le suspense. Fort de son expérience récente acquise en C1 la saison dernière, Lens a alors cassé le rythme de la rencontre, et même eu quelques balles de 3-1. A défaut de les avoir converties, le RCL a sécurisé son succès et ira à Athènes avec un but d'avance.