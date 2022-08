DIRECT. Nice-Maccabi Tel-Aviv : les Aiglons poussent pour faire le break... Suivez le barrage retour de Ligue Europa conférence

Le moment idéal. Alors qu'ils n'ont toujours pas gagné depuis le début de la saison, l'OGC Nice reçoit le Maccabi Tel-Aviv, jeudi 25 août à 20h, pour le match retour du barrage de la Ligue Europa conférence. Lors du match aller, les Aiglons se sont fait surprendre en Israël (1-0).

Avec deux nuls, deux défaites et surtout aucune victoire en quatre matchs, les Niçois ont débuté leur saison de la pire des manières. Avec six occasions franches face au Maccabi, les Azuréens ont confirmé leurs difficultés à conclure leurs actions, eux qui n'ont plus marqué depuis 236 minutes et un penalty d'Andy Delort face à Strasbourg.

Fautif sur le but de Stipe Perica à l'aller, le gardien azuréen, Kasper Schmeichel, devrait malgré tout être titulaire, comme à Clermont (défaite 1 à 0) où les Niçois ont cumulé inefficacité et indiscipline, terminant le match à neuf après les expulsions de Mario Lemina et Jean-Clair Todibo.