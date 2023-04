Direct Nice-Bâle : scénario catastrophe à l'Allianz Riviera, les Aiglons virtuellement éliminés en prolongation

Après le nul au match aller et le doublé de Terem Moffi (2-2), l'OGC Nice doit profiter du fait de jouer à domicile pour écarter le FC Bâle en quarts de finale de la C4.

Quart de finaliste de Coupe d'Europe pour la première fois depuis 63 ans, l'OGC Nice vise désormais plus haut. Après le match nul à Bâle (2-2), les Aiglons accueillent le club suisse à l'Allianz Riviera, jeudi 20 avril, pour le quart de finale retour de la Ligue Europa conférence. Pour se qualifier, les Niçois vont devoir gagner, ce qu'ils n'ont plus fait depuis maintenant plus d'un mois toutes compétitions confondues. Leur dernier succès remonte au 16 mars dernier, en huitième de finale contre le Sheriff Tiraspol.

En plus de ses difficultés sportives, Nice doit composer avec "l'affaire Galtier", dont les faits se seraient déroulés quand l'actuel entraîneur du PSG était en poste sur la Côte d'Azur. Un élément qui est venu perturber la préparation du club niçois ces derniers jours. Mais Didier Digard, l'entraîneur des Aiglons, l'a assuré : cette affaire n'est plus un sujet pour ses joueurs, concentré sur leur quart de finale.