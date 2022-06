Ligue des nations : l’Espagne se relance en Suisse, le Portugal confirme contre la République tchèque

L’Espagne retrouve le chemin de la victoire. Après deux matchs nuls pour leurs deux premiers matchs de groupe, les coéquipiers de Sergio Busquets ont enfin lancé leur campagne de Ligue des nations en décrochant une courte victoire en Suisse, au stade de Genève (1-0).

L’ancien parisien Pablo Sarabia a inscrit l’unique but de la rencontre dès la 13e minute de jeu, sur une balle déviée à bout portant après un mauvais dégagement du gardien de la Nati. Grâce à ce succès, la Roja remonte à la deuxième place du groupe 2 avec cinq points au compteur. Les Suisses sont, eux, bons derniers.

La bonne opération de la soirée revient au Portugal, facile vainqueur de la République tchèque à domicile à Lisbonne (2-0). Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, aligné en attaque, ont plié la rencontre en cinq minutes peu après la demi-heure de jeu. Le Cityzen Bernardo Silva s’est particulièrement illustré, passeur décisif sur les deux buts de Joao Cancelo (33e) et Gonçalo Guedes (38e). Avec deux victoires en trois rencontres, les Portugais restent solides leader du groupe 2.





