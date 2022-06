Ligue des nations : la Belgique facile contre la Pologne, les Pays-Bas confirment au pays de Galles

La Belgique s'est extirpée d'un mauvais pétrin. Menés par les Polonais après un but de Robert Lewandowsi (28e), les Diables Rouges ont nettement renversé la vapeur (6-1), mercredi 8 juin à Bruxelles. Balayés par les Pays-Bas (1-4) vendredi soir, les coéquipiers de Kevin de Bruyne ont lancé leur campagne de Ligue des nations.

Leandro Trossard enfonce le clou et signe un doublé avec un sublime ballon brossé !



Le milieu de terrain de Manchester City a inscrit le deuxième but des siens (59e), après une jolie égalisation d'Axel Witsel (42e). Très offensifs, les Belges ont planté deux buts supplémentaires par Leandro Trossard (73e, 80e), dont une frappe limpide en lucarne. Leander Dendoncker a inscrit son premier but en sélection (84e), avant qu'Ikoma Openda ne close le récital (90e+3) lui aussi pour sa première cape. Ce succès probant permet aux joueurs de Roberto Martinez de dépasser leurs adversaires du soir et de s'emparer de la deuxième place.

Les Pays-Bas victorieux à Cardiff

Les Pays-Bas ont conservé leur place en tête de ce groupe 4, à la faveur d'une courte victoire au pays de Galles (1-2). Teun Koopmeiners (50e) a ouvert le score, avant que Rhys Norrington-Davies n'égalise (90e+2). Les Néerlandais ont tout de même trouvé les ressources pour s'imposer sur le gong, avec un but de Wout Weghorst (90e+4). Les Gallois, tout juste qualifiés pour le Mondial 2022 mais battus en ouverture à Wroclaw, sont derniers de ce groupe.