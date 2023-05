Football : groupes de niveau, qualifications pour l'Euro et le Mondial... Comment fonctionne la nouvelle Ligue des nations féminine

L'équipe de France connaîtra ses adversaires lors du tirage au sort de la première édition, qui se tient en Suisse, mardi.

Une toute nouvelle compétition pour les sélections féminines. Le tirage au sort de la première Ligue des nations se tient mardi 2 mai, en Suisse. La compétition s’inspire de la version masculine mise en place en 2018, avec quelques ajustements propres. Franceinfo: sport vous décrypte le fonctionnement de ce nouveau rendez-vous.

Les équipes réparties en trois ligues

Les différentes sélections européennes sont réparties en trois ligues de niveau (A, B et C), selon leur coefficient UEFA. Au sein de ces ligues, elles seront placées, lors du tirage au sort, dans des groupes de trois ou quatre équipes. Pour cette première édition, 51 sélections sont inscrites et participeront à la compétition. La phase de poules se déroulera à l'automne 2023, entre septembre et décembre.

Troisième nation européenne au classement Fifa, la France est dans le premier chapeau de la Ligue A, en compagnie de l’Angleterre, l’Allemagne et la Suède, qu’elle est assurée d’éviter. Elle pourrait en revanche retrouver l’Espagne de la Ballon d’or Alexia Putellas, l’Italie ou l’Islande, deux formations qu’elle a affrontées en phase de poules de l’Euro l’été dernier.

Un système de promotion, de relégation et de barrages entre les ligues

En phase de poules, toutes les équipes s’affronteront en matchs aller-retour. À son terme, les quatre vainqueurs de groupe de la Ligue A seront qualifiés pour la phase finale, prévue fin février 2024, avec deux demi-finales, petite finale et finale au programme.

Les vainqueurs des groupes des ligues B et C seront automatiquement promus au sein de la ligue supérieure, tandis que les derniers de chaque groupe des ligues A et B seront relégués à l’échelon inférieur, avec le plus mauvais troisième de la ligue B.

Des barrages aller-retour seront également organisés pour jouer les dernières places dans chaque ligue. Ils opposeront les troisièmes de ligue A et les deuxièmes de ligue B, ainsi que les troisièmes de ligue B et les meilleurs deuxièmes de ligue C.

Une compétition qualificative pour tous les grands tournois internationaux

Passée cette première phase, la Ligue des nations basculera dans la foulée en mode qualification pour la prochaine grande compétition internationale, en démarrant par l’Euro 2025 suisse. En prenant en compte les premiers résultats, une nouvelle phase de poules sera organisée sur le même principe. Les deux premiers de chaque groupe de ligue A, donc huit équipes au total, seront directement qualifiés pour l’Euro.

Ensuite, deux voies de qualifications permettront de se disputer les tickets restants. Les troisièmes et quatrièmes de ligue A affronteront les meilleurs de ligue C, tandis que les meilleurs de ligue B s'opposeront entre eux, le tout pour ne conserver que 14 équipes. Une dernière série de barrages consacrera sept vainqueurs, tous qualifiés pour la phase de poules de l'Euro. Ils rejoindront le 16e et dernier qualifié, la Suisse, pays organisateur de la compétition.

Petite nouveauté dans le microcosme des modes de qualifications, la Ligue des nations féminine permettra de valider des places pour l’Euro, mais aussi pour le Mondial. La deuxième édition de la compétition, qui s’étalera de 2025 à 2026, servira ainsi de tremplin pour la prochaine Coupe du monde, prévue à l’été 2027, selon les mêmes principes, mais avec moins de places allouées.

La Ligue des nations sera aussi utilisée comme voie de qualification pour les Jeux olympiques. Les deux meilleures équipes de la première phase finale (sauf la France, déjà présente en qualité de pays organisateur) décrocheront également leur billet pour Paris. Le système se répétera tous les quatre ans.