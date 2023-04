Football : la France n'organisera pas l'Euro 2025, la Suisse désignée pays hôte par l'UEFA

La candidature suisse a notamment été préférée à celle de la France par l'UEFA, qui a annoncé son choix mardi.

Le gratin du football féminin européen se retrouvera en Suisse. Le comité exécutif de l'UEFA, réuni à Lisbonne, a annoncé mardi 4 avril le choix de la Suisse pour accueillir le prochain Euro à l'été 2025. La candidature helvète a été préférée à celle de la France, la Pologne, et à une organisation entre quatre pays d'Europe du Nord (le Danemark, la Norvège, la Suède et la Finlande). "Très heureux de vous accueillir tous chez nous, on se voit vite", a réagi la Fédération suisse de football sur Twitter.

L'Euro se disputera dans huit villes différentes : Bâle, Berne, Genève, Lucerne, Sion, St-Gall, Thoune et Zurich. Qualifiée pour la Coupe du monde l'été prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande, la Suisse avait été éliminée au stade des phases de poules lors du dernier Euro.