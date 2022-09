DIRECT. Ligue des Nations : les Bleus débordés par le Danemark qui mène 2-0 en fin de première période. Suivez et commentez le match avec nous

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: On est aux fraises derrière mais bordel que ça joue bien ce Danemark. Et ils ont la carcasse de Dolberg en pointe en plus #DANFRA

: C'est qu'ils enfoncent le clou,😳 !

: Un pétard de Skov Olsen à l'entrée de la surface, sur le 72e corner défensif mal géré par la France, termine au fond des filets d'Aréola ! 2-0 pour le Danemark, les Bleus sont dans les cordes !

: Oh la, ça prend l'eau de toutes parts, non?

: C'est très très chaud pour les Bleus en ce moment, car Alphonse Aréola vient de sauver une balle de 2-0 sur sa ligne. Mais la juvénile défense bleue est totalement ballotée par les changements de côté danois. Les Bleus doivent faire le dos rond, toujours 1-0 pour le Danemark, 39e.

: Bon, on a plus qu'à espérer que la Croatie batte l'Autriche.

: Au classement de notre groupe, les Bleus se retrouvent à égalité de points avec l'Autriche et ne la devancent qu'au bénéfice du goal average particulier. Bref, c'est chaud.

: Ça calme.

: Il fallait s'y attendre...

: Qu'est ce que j'avais dit hein !

: Ouverture du score pour le Danemark, grâce à l'ex-attaquant de Nice Kasper Dolberg qui coupe au premier poteau un centre tendu, et prend Alphonse Aréola à contre-pied ! 1-0 pour les Danois face aux Bleus, 35e minute.

: Effectivement, le marquage tricolore sur les corners donne des sueurs froides, avec de gros oublis dans la surface. Certes, les automatismes sont à peaufiner... mais n'empêche !

: On va s’en prendre un. De la tête possiblement.

: Le magnifique contrôle du Danois masque bien que le reste de l'équipe est complètement nul.

: Ça joue vite et bien, comme un vent de 2018!

: Il y a du mieux

: Un tir de Griezmann dévié par Kasper Schmeichel, un tir de Camavinga au-dessus, ça joue très, très bien côté bleu ! Début de match convaincant des hommes de Didier Deschamps, malgré l'important renouvellement d'effectifs ! Et même Alphonse Aréola se hisse au diapason de l'équipe en réalisant un arrêt magnifique (sur un tir d'un attaquant hors-jeu, certes, mais magnifique quand même). Danemark-France 0-0, 20e.

: En revanche, Alphonse Aréola, qui n'est pas titulaire dans son club, connaît un début de match hésitant avec une première prise de balle aérienne chahutée par l'ancien Lyonnais Joachim Andersen (que beaucoup de suiveurs de la L1 avaient déjà oublié, à vrai dire). Danemark-France 0-0, 13e.

: La France n'est pas toujours excitante à voir jouer, mais Mbappe est toujours 😊

: Ce sont les Bleus (dans leur tout nouveau maillot blanc) qui font la meilleure impression en ce début de match. En témoigne une première frappe dangereuse de Kylian Mbappé sortie par le portier danois Kasper Schmeichel (fils de Peter, légende des cages de Manchester United, si vous vous posiez la question). Danemark-France 0-0, 10e.

: Petit rappel du classement du groupe 1 de la Ligue A de la ligue des nations.



1- Croatie 10 points

2- Danemark 9

3- France 5

4- Autriche 4



Pour finir premier et accéder au "Final Four", le Danemark doit l'imposer, quand un succès bleu permettrait d'être assuré de ne pas être relégué en Ligue B.

: C'est parti pour ce Danemark-France dans l'ambiance incandescente du Parken de Copenhague !

: Je suis d'accord avec vous, je trouve le trio Griezmann-Giroud-Mbappé plus fluide que quand Benzema prend la place de l'attaquant du Real Madrid. Mais en terme de technique et de danger pour l'adversaire, Benzema, c'est un cran au-dessus de Giroud malgré tout. Après, une équipe, c'est un collectif huilé plus qu'une somme d'individualités. Le même raisonnement qui pousse Didier Deschamps, qui semble privilégier la carte Benzema, à laisser Giroud à la maison pour des raisons de cohésion de groupe.



Reste à l'attaquant du Milan à se rendre indispensable dans la tête du sélectionneur, même comme joker.

: Bonsoir Pierre, peut on espérer que si Olivier Giroud fait un match comme jeudi dernier et que sa complicité se confirme et éclate comme jeudi avec Mbappé’ et Griezmann il puisse être sélectionné pour le Qatar ?? 🤞🏻Car un trio offensif et complémentaire Mbappé-Griezmann-Giroud complice et qui se trouve et se procure de nombreuses occasions comme jeudi ne vaut-il pas mieux qu’une somme de talents individuels plus présente dans le du duo Mbappé-Benzema ???

: @Manu60 Je constate autour de moi et au sein de la rédaction une montée du défaitisme, avec des phrases genre "de toutes façons, on ne passera pas les poules". Mais enfin ! Je pense qu'on peut aller assez loin - c'est difficile de se projeter vu l'état des blessures chez les Bleus - dans cette compétition. Et le positionnement baroque dans le calendrier fait qu'on risque d'avoir pas mal de surprises... Je suis preneur de vos avis là-dessus, avec la réserve qu'il y a encore deux petits mois avant le début de la compétition.

: salut Pierre et merci . Moi c'est juste une victoire de l'EDF . Et un peu d'espoir pour la coupe du monde . Bon match

: @Isa Dans la mesure où la justice a donné raison à Canal +, qui n'est donc pas légalement obligé de diffuser TF1, et que TF1 a fait appel, on se dirige donc vers une bataille juridique qui pourrait durer de longues semaines. Et comme vous êtes à l'étranger, je ne suis pas sûr que les solutions alternatives (Salto ou Molotov) vous soient accessibles...

: Bonsoir Pierre, et on fait comment quand on a la TNT Sat depuis l'Allemagne ? Impossible de suivre le match! ☹️ Ça va durer encore longtemps leur guéguerre entre TF1 et Canal+?

: Aucun espoir d'avoir juste, mais j'ose un 4-2 pour les Bleus

: 4 à 3 pour le Danemark, qui n'est pas une monnaie allemande, contrairement aux apparences !

: 3-2 pour la France, avec enfin un but de Griezmann pour départager les deux équipes et sauver les Bleus de la relégation !

: Une nouvelle salve de pronostics avant le coup d'envoi du match ? Soyons fous !

: 3-2 pour la France avec un but de Clauss....ancien Lensois...hein !

: France 3 , Danemark 1 🇫🇷🇫🇷!!

: 2-1 pour le Danemark.

: 2-0 pour le Danemark ... La possibilité pour vous Pierre de vous élever définitivement au rang d'Oracle de France info ;-)

: Danemark 1, France 0.

: Voici les pronostics tant attendus de la rédaction pour ce Danemark-France. Catherine Fournier prédit un succès tricolore 3-1, quant à moi je mise sur un 2-1 pour les Bleus (avec un but de Jonathan Clauss, sorti du banc, pour son anniversaire) ! N'hésitez pas à me donner les vôtres dans les commentaires !

: "Les joueurs de l'équipe de France de foot ne sont pas des hommes politiques, ils sont là pour jouer. Elever leur niveau de conscience, ça me semble souhaitable, mais sans leur en demander trop", ajoute Amélie Oudéa-Castéra, toujours sur la Coupe du monde au Qatar#Lespritsport

: "Les joueurs de l'équipe de France ne sont pas des hommes politiques, ce ne sont pas des fonctionnaires du Quai d'Orsay, ils sont là pour jouer."



Sur France Inter, Amélie Oudéa-Castera assure qu'il ne faut pas "en demander trop [aux joueurs de l'équipe de France], ce n'est pas leur métier, ce n'est pas leur responsabilité".

: 20 heures ! On fait le point sur l'actualité de ce dimanche soir !



• Dans trois heures, on connaîtra les premières tendances des législatives très attendues en Italie, où la figure d'extrême droite Giorgia Meloni fait figure de favorite.



Des milliers de Russes fuient la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine. Mais comment seront-ils accueillis dans les pays de l'UE ? Ses membres sont divisés sur la question.



Yannick Jadot appelle Julien Bayou à se mettre en retrait de la direction d'EELV, alors qu'il est accusé de violences par une ex-compagne, une affaire qui traumatise le parti.



La France va-t-elle éviter une relégation dans le groupe B de la Ligue des nations (comme l'Angleterre) ? Pour cela, il faut faire un résultat face au Danemark à Copenhague, ce soir à 20h45, match à suivre en direct sur notre site. Voici les enjeux de cette dernière rencontre avant le Mondial.



: STARTOPSTILLING 🇩🇰Kasper Hjulmand har sat navne på de 11 spillere, der er med fra start, når Herrelandsholdet i aften møder Frankrig kl. 20.45 i den sidste gruppekamp i Nations League.Se med på @tv2danmark 📺#ForDanmark 📸 @fbbillederdk

: Côté danois, on retrouve pas mal de têtes connues du dernier Euro, du gardien Kasper Schmeichel désormais à Nice au capitaine Christian Eriksen, qui avait fait un arrêt cardiaque sur le terrain contre la Finlande.

: Le 1️⃣1️⃣ qui débutera face au Danemark ! @AntoGriezmann capitaine ce soir 🔥Coup d'envoi à 20h45 sur @TF1 📺#DANFRA | #FiersdetreBleus

: Accrochez-vous au moment de découvrir la composition de l'équipe de France pour le match de ce soir, il n'y a que du jeunot dans les lignes arrières et une défense carrément expérimentale. On va voir ce que ça va donner, un Benoît Badiashile avait ainsi fait forte impression jeudi, tout comme Aurélien Tchouaméni au milieu.

: La France U18 a perdu en finale du Tournoi Lafarge de Limoges contre la Pologne après avoir concédé 4 cartons rouges. Interruption du match à 7 contre 11.Après Housni, Belocian et Gomis, c'est Bile a perdu ses nerfs à la 77ème en mettant un coup de tête à son adversaire.

: France Vs Pologne U18 Match arrêté la France était à 8 contre 11 et maintenant à 7 sur ce coup de tête. Les 2 joueurs de Monaco Ben Seghir et Olmeta n’ont pas été expulsés et Benama n’est pas rentré



: @Yann Effectivement... Les jeunes Bleus ont perdu leurs nerfs et la rencontre n'est pas allée à son terme, ce qui demeure rarissime.

: Un petit mot sur le match des des U18 de l'équipe de France et des 4 cartons rouges ? Honteux ce comportement !!!!

: @Kat Le rouge, le noir, le vert, le rose, le jaune et le bleu, comme le fait remarquer le magazine Têtu, ce sont les couleurs des Power Rangers et des Bisounours, mais pas vraiment celles du drapeau arc-en-ciel. Ce choix de couleur est défendu par les équipes qui l'ont adopté par le fait de ne pas se focaliser que sur les discriminations contre les personnes LGBT+. Comme Hansi Flick, le sélectionneur allemand, cité par la Deutsche Welle : "La campagne s'oppose en effet non seulement à l'exclusion des personnes LGBTQ, mais aussi au racisme et à l'antisémitisme."



Notez que s'il s'agissait de lever les réserves qu'aurait suscité un brassard "Rainbow Flag", c'est râpé : le capitaine serbe Dusan Tadic a ainsi refusé de le porter.