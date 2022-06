DIRECT. France-Croatie : Modric refroidit les Bleus d'entrée sur penalty... Suivez la rencontre de Ligue des Nations

Cela fait tache. Les deux finalistes du dernier Mondial se languissent dans les dernières places du groupe 1 de Ligue des nations. Et on ne vexera pas grand monde en ne classant pas le Danemark et l'Autriche, en tête de cette poule, parmi les cadors internationaux. La France (4e, 2 points) et la Croatie (3e, 4 points) doivent se relancer pour conserver un espoir de demi-finale, lundi 13 juin.

En trois sorties, les Bleus n'ont toujours pas gagné et affichent des signes de faiblesse criants. Pour les hommes de Didier Deschamps, il s'agit de se rassurer, mais aussi d'éviter la catastrophe que représenterait une dernière place finale, synonyme de relégation en Ligue B. Les Français ont les moyens de faire mieux, mais doivent absolument afficher un visage plus ambitieux qu'à l'aller (1-1), où ils avaient aligné une équipe très remaniée. Le turn-over devrait se poursuivre, surtout que Lucas Hernandez et N'Golo Kanté ont quitté le rassemblement samedi.