Ligue des champions : Lille finit en boulet de canon et se qualifie pour les huitièmes de finale

Dans le froid de Wolfsburg et dans une Volkswagen Arena presque vide en raison de la crise sanitaire, les Lillois sont allés décrocher une précieuse victoire (3-1) synonyme de qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une performance que le club nordiste n'avait réalisé qu'une seule fois dans son histoire. Premier de ce groupe G, Lille est accompagné en 8es de finale par Salzburg, tombeur de Seville (1-0).

Pour ramener une qualification de leur déplacement dans la ville industrielle du nord de l'Allemagne, les Dogues avaient enfilé leur noir de chauffe. Et ils se sont rapidement montrés plus mordants que les Loups de Wolfsburg, puisque trois passes leur ont suffi, à la 11e minute, pour traverser le terrain et ouvrir le score, grâce à Burak Yilmaz. Verts d'encaisser un but si tôt dans la rencontre, les Allemands ont réagi et ont poussé pour égaliser, mais le LOSC a géré ce temps faible, parfois avec fébrilité.

Jonathan Ikoné, le chancelier lillois

Alors que toute l'Allemagne avait les yeux rivés sur l'élection de son nouveau chancelier, les Dogues, et particulièrement Jonathan Ikoné, ont tenté d'attirer l'attention. L'ailier lillois s'est mis en évidence sur de nombreux contres, principale arme offensive des Dogues, et s'est illustré avec deux passes décisives, une première pour Burak Yilmaz, puis une seconde pour Angel Gomes. Il aurait même pu s'offrir un but avec deux superbes frappes sur lesquelles le gardien des Loups, Koen Casteels, a dû s'employer. Finalement, avec une réalisation de Jonathan David, la troisième en autant de rencontres en C1, et celle d'Angel Gomes (78e), les hommes de Jocelyn Gourvennec se sont mis à l'abri et le but, pour l'honneur, de Renato Steffen (89e) n'a rien changé au scénario.

On l'a fait, tous ensemble. C'est historique. Pour la deuxième fois de son histoire, le LOSC disputera un huitième de finale de @ChampionsLeague ⭐



MERCI ❤

Grâce à ce précieux succès, les Dogues valident leur première place en tête du groupe G et se qualifient pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, une première depuis la saison 2006-2007. Ils battent, par la même occasion, leur record de points obtenus en phase de groupes de la compétition (11, contre neuf il y a 15 ans). Leur adversaire en huitièmes de finale sera connu lundi. Les Lillois hériteront soit de l'Atlético de Madrid, du Sporting Portugal, de l'Inter Milan, du Benfica Lisbonne, de Chelsea, de Villareal ou de l'Atalanta Bergame lorsque cet affrontement sera joué.