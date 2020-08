Qualification de l'OL en demi-finale de la Ligue des champions : c'est "un moment historique" selon Jean-Michel Aulas

Le président de l'Olympique Lyonnais a réagi sur franceinfo après la victoire de son équipe en quarts de finale de la Ligue des champions.

Jean-Michel Aulas, président de l'OL, a jugé sur franceinfo samedi 15 août que la qualification de l'Olympique Lyonnais en demi-finale de la Ligue des champions est un "moment historique", après la victoire 3 buts à 1 contre Manchester City.

>>> "On essaye de prolonger le séjour" : les supporters lyonnais qui ont fait le déplacement à Lisbonne veulent rester pour la demi-finale de la Ligue des champions

"Je suis très heureux pour tout l'OL, toute l'institution. Je pense évidemment aux supporters qui ont souffert, qui ont douté toute la saison, poursuit le président du club. Et puis on a un grand coach, un grand directeur sportif et des joueurs qui ont su se transcender pour faire plaisir à tous les supporters", a-t-il déclaré.

C'est formidable, car on sortait d'un match très très dur contre la Juventus, où on avait réussi à se qualifier. La Juventus faisait partie des favoris. Ce soir, Manchester City est le budget le plus important de cette Champions League, ils ont fini deuxième de la Premiere League.Jean-Michel Aulasà franceinfo

"On a l'impression qu'après tout ce qu'on a vécu, en particulier après cette année un peu maudite, avec des blessures, le coronavirus, avec un changement d'entraîneur très tôt, on a l'impression que les choses se remettent en place, que le travail, le professionalisme, l'ambition, et aussi la conviction, apportent à cette équipe des satisfactions. On est suprêmement heureux ce soir", s'enthousiasme Jean-Michel Aulas.

"On s'est pris à rêver d'une fin de Ligue des champions qui soit aussi belle que les deux premières étapes", conclut-il, en affirmant qu'une finale contre le PSG serait "magnifique pour la France".