PSG-Benfica : "La rumeur est devenue une information", Christophe Galtier tempère l'emballement médiatique autour de Mbappé

Malgré son trophée d'homme du match, le joueur le plus attendu de la soirée ne s'est pas arrêtée devant la presse. Seul buteur du PSG face à Benfica (1-1), mardi 11 octobre, en phase de groupes de Ligue des champions, Kylian Mbappé n'a pas commenté ses velléités de départ, dévoilées dans la presse plus tôt dans la journée. Son entraîneur et ses coéquipiers ont alors pris le relais pour éteindre l'incendie.

"Je ne sais rien. Je sais simplement qu'une rumeur est devenue une information et qu'elle est quasiment devenue une déclaration, a balayé Christophe Galtier en conférence de presse après quelques rires de sa part. Je n'ai jamais eu vent de ce genre d'informations, de réflexions ou de discussions, que ce soit avec Kylian [Mbappé] ou la direction du club". Une prise de parole dans la lignée de celle du conseiller football du Paris Saint-Germain, Luis Campos, sur RMC Sport juste avant la rencontre : "À mon avis oui [il reste en janvier]. Il ne m'a jamais rien dit. Ni à moi... Et je viens de poser la question au président. Pour moi, c’est clair que Kylian Mbappé reste à faire son contrat au PSG"

"À qui sert cette rumeur ?"

L'entraîneur parisien s'est surtout interrogé sur le timing de ce qui reste pour lui qu'"une rumeur". "Je trouve surprenant qu'une rumeur comme celle-ci arrive quelques heures avant le coup d'envoi d'un match très important. (...) Evidemment que je suis surpris que cette rumeur sorte en pleine préparation de ce match. J'ai le droit d'être interpellé. À qui sert cette rumeur ? Surtout pas à nous", a questionné Christophe Galtier en conférence de presse.

Pour autant, le technicien ne "[croit] pas que la rumeur ait perturbé la préparation du match", notamment celui de Kylian Mbappé, buteur sur penalty (39e) et Parisien le plus dangereux mardi soir. "Cet après-midi, on a beaucoup parlé de lui. Je n'en ai pas parlé, l'objectif était de rester concentrés, a-t-il expliqué au micro de BeIN Sports. Il fait un match avec beaucoup d'efforts, de générosité. Il a montré qu'il était un grand joueur, concentré sur le jeu et la compétition."

#UCL

Christophe Galtier : "Kylian a répondu aux rumeurs sur le terrain" pic.twitter.com/a3y4YotAcL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 11, 2022

"J'ai vu Kylian concentré sur le match et sur le club, comme c'est le cas depuis longtemps, a confirmé l'un de ses coéquipiers les plus proches, Achraf Hakimi, sur RMC Sport. Je le vois heureux ici et je pense que c'est le plus important."

Un élément de langage usé et abusé

La joie supposée du champion du monde 2018 semblait d'ailleurs être l'élément principal de langage choisi pour la stratégie de communication du Paris Saint-Germain. Devant le même micro, Hugo Ekitike a usé du terme pour évoquer son coéquipier : "Moi qui parle souvent avec Kylian, je sais qu’il est heureux d’être au club, il travaille tous les jours comme les autres joueurs pour être performant et être le meilleur." "La seule chose que je peux dire, c'est que Kylian est un ami et il est très heureux ici chaque jour. Il n'est pas parti la saison dernière, je ne crois pas aux rumeurs", a continué Sergio Ramos sur Canal+.

Au coeur du jeu et surtout de l'actualité, Kylian Mbappé aura fait parler de lui toute la journée : avant, pendant et après la rencontre. Il faudra cependant attendre pour sa première déclaration officielle sur le sujet.