Malgré la défaite de Lyon à Barcelone, Jean-Michel Aulas réaffirme sa confiance à son entraîneur Bruno Genesio

Le président de l'OL Jean-Michel Aulas a réaffirmé, jeudi 14 mars sur franceinfo, sa "confiance" à l'entraîneur Bruno Genesio malgré la défaite 5-1 des Lyonnais contre Barcelone mercredi en Ligue des Champions.

"Nous sommes en train de discuter de l'année prochaine, assure Jean-Michel Aulas. Le résultat lui fait beaucoup de peine, mais il n'en porte pas une responsabilité qui engage le futur. On va réfléchir et se relever de cet échec dès dimanche."

"La confiance s'inscrit dans la durée"

Le tandem Aulas-Genesio continuera 'bien sûr" car, selon lui, "la confiance s'inscrit dans la durée et le résultat d'hier ne change rien" : "On est tombé peut-être sur le futur champion d'Europe", commente Jean-Michel Aulas.

Le président lyonnais a salué la performance des Catalans : "On est évidemment très déçus (...) mais cette équipe est vraiment très forte. Elle a beaucoup de très bons joueurs et elle en a un exceptionnel, Leo Messi, qui a survolé le match et qui a su faire la différence. Un très grand joueur, une très grande équipe et une différence fondamentale avec ce que nous pouvions faire hier."