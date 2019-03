DIRECT. Ligue des champions : face au Barça, l'Olympique lyonnais va-t-il réaliser l'un de ses plus grands exploits ? Suivez et commentez avec nous le 8e de finale retour

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: @anonyme C'est que semblent montrer les ralentis, mais l'arbitre vidéo n'a pas appelé l'homme en noir sur le terrain. A partir du moment où la VAR a été installé, les pro-vidéo n'ont rien à dire. Les autres se lamenteront que la VAR soit dans le fruit.

: Ok donc Suarez marche sur Denayer et peno

: Ouverture du score pour le Barça sur un penalty de Lionel Messi qui trompe Anthony Lopes d'une petite feuille morte. 1-0 pour le Barça, virtuellement qualifié, après 17 minutes de jeu.

: Aïe, aïe, aïe, le meilleur Lyonnais depuis le début de la saison, le défenseur Jason Denayer, concède un penalty pour s'être jeté dans les pieds dans Luis Suarez qui tentait un centre... Quel dommage !

: Le Real et l'Atletico éliminés. Alors je vais prendre le proverbe "jamais 2 sans 3" au pied de la lettre...

: Encore une nouvelle offensive barcelonaise enrayée par un Anthony Lopes des grands soirs, qui a déjà dû faire face à 5 tirs en un peu plus de dix minutes. Vous avez dit "mur" ? , 14e.





: Résumé du début de match compliqué des Gones...

: Si Lyon se qualifie, Bruno Genesio sera 1 dieu et fera enfin taire les "supporters" lyonnais (supporters que de nom)

: C'est déjà très dur pour les Lyonnais, dépassés sur les combinaisons redoublées des Barcelonais, et qui doivent à la détente d'Anthony Lopes de ne pas avoir encaissé de but. Le Barça met la pression d'entrée.

: Le PSG avait encaissé un but dès la 2e minute mercredi dernier, Lyon a eu droit à son premier grand frisson, sur une percée de Messi, dont le centre est capté par le gardien Anthony Lopes.

: Le coup d'envoi du match vient d'être donné. Lyon a 90 minutes pour empêcher un Frexit en Ligue des champions après la déconvenue parisienne de la semaine passée. Barcelone-Lyon 0-0.

: Les supporters catalans ont déployé une banderole très politique juste avant le coup d'envoi.

: 4 a 1 pour le Barça il n'y aura pas de match

: Désolé mais Barcelone va les laminer.Je suis quand même de tous coeur avec l’OL pour vibrer avec eux.#VraiSupporter

: J'ai un collègue qui a pris comme pari de nous faire des souvarofs si Lyon gagne 4-0 !!! Je pense qu'on s'est fait avoir et bien que cela fasse des années qu'on attende qu'il nous en fasse ... Je crois que l'on va encore attendre longtemps ! Ça va encore finir comme la dernière fois, c'est moi qui vais devoir les faire ...

: Une dernière salve de pronostics et une bonne raison de soutenir Lyon proposée par @Ligérien avant le coup d'envoi.

: "Die Meister, Die Besten, Les grandes équipes, The champions



Une grande réunion, Eine grosse sportliche Veranstaltung, The main event



Die Meister, Die Besten, Les grandes équipes, The champions"



Vous connaissez l'histoire de l'hymne de la Ligue des champions ? On vous la raconte là.

: 2-2... parce que les 2 équipes sont joueuses...

: Victoire de Lyon 1-0

: Un Fekir de feu et un Messi absent. 3-1 pour Lyon. Idem, pour le défi d'être publié. #primeliveFI

: 2-2 Lyon passe. Fekir va marquer !!!

: Allez les Lyonnais, faites nous rêver ! Je dis 3-2 pour Lyon et la qualif qui va avec !

: Le match Barça-OL sera-t-il aussi serré que le vote sur le Brexit ? C'est le moment d'une deuxième salve de pronostics. Rappelons que le vainqueur a droit à une entrée de live à sa gloire et à notre reconnaissance éternelle.

: Bonsoir ! Si vous faites référence à l'historique des confrontations, faire un 0-0 à domicile laisse 34% de chances de se qualifier au retour. Interrogés dans la presse, plusieurs cadres lyonnais parlaient plutôt d'un 60-40 pour le Barça. Bref, ce n'est pas perdu d'avance pour les Gones.

: bonsoir quel est le pourcentage de chance de Lyon OL de gagner ce soir?

: Ils sont tout en haut, mais on ne voit que les supporters lyonnais dans un Camp Nou qui n'a rien d'un chaudron, entre les supporters qui écoutent le match à la radio et les touristes étrangers venus découvrir un stade mythique, mais qui ne connaissent pas les chants.

: Tiens, alors que l'OL présentait son équipe en 5-3-2, l'UEFA choisit d'afficher la formation lyonnaise en 4-3-3. On va voir ce que ça va donner sur le terrain.

: Minute politique : dans la tribune officielle se côtoieront peut-être Manuel Valls, supporter du Barça et candidat à la mairie de Barcelone, mais aussi François Hollande, invité par un des actionnaires de l'OL. Les deux hommes ne se sont pas spécialement quittés en bons termes à la fin du quinquennat.

: Le nom de l'arbitre aussi rappelle de bons souvenirs aux amoureux du foot français. Le Polonais Szymon Marciniak avait arbitré la démonstration parisienne en 8e de finale il y a deux ans (4-0, bon, avant un match retour de sinistre mémoire).

: Côté lyonnais, on cherche des raisons d'espérer un peu partout. Pourquoi pas dans le modèle du maillot, qui rappelle furieusement celui de l'Ajax, l'autre équipe de jeunes qui a créé la sensation en sortant le Real Madrid la semaine passée ?

: Normalement, Barcelone-Lyon ça doit vous faire penser à cette action de légende de 2001 entre Grégory Coupet et Claudio Caçapa, respectivement gardien et défenseur de l'OL sur cette situation compliquée.

: Voilà ce qu'on voit depuis le parcage visiteur où sont massés les fans de l'OL.

: En revanche, côté lyonnais, le défenseur brésilien Marcelo tient bien sa place dans le 5-3-2 annoncé par la presse.

: La composition du Barça vient de tomber : comme attendu, Ousmane Dembelé, qui s'est blessé ce week-end, ne débute pas le match. Il est remplacé à l'aile par Philippe Coutinho, qui a plus un profil de meneur de jeu.

: Un peu partout en France, les supporters lyonnais s'organisent. Comme cet habitant de Besançon qui a affiché ce mot hilarant dans son ascenseur pour prévenir ses voisins.

: Si vous êtes supporter lyonnais dans un milieu hostile (par exemple une rédaction parisienne peuplée de Parisiens, de Marseillais et de Lensois), cet article du Libéro Lyon va peut-être vous sauver la vie demain. Extrait :



"Évitez tout le monde et surtout les je-ne-regarde-pas-trop-le-foot-mais-j'ai-vu-que-l'OL-avait-perdu. En cas de rencontre inopinée à la machine à café, ne perdez pas de temps à expliquer que oui je suis supporter de l'OL mais d'habitude j'espère plutôt que l'équipe va perdre à cause de Genesio enfin c'est plus compliqué."

: Le Barça, ça n'est plus ce que c'était, estime l'ancien entraîneur nantais Raynald Denoueix dans un article intéressant d'Eurosport. "Ils ont perdu cette capacité à ne presque jamais perdre le ballon dans les vingt derniers mètres adverses et ce pressing immédiat haut à la perte de balle. En somme, si le Barça attaque bien, il défend mieux et c'est moins le cas récemment". A la grande époque, il y a dix ans, le Barça monopolisait le ballon 70% du temps, aujourd'hui c'est à peine 60%.

: On attend 5 000 supporters lyonnais au Camp Nou. Ces derniers ont payé 80 euros une place tout en haut des tribunes du gigantesque stade de 99 000 places. "Il faut des jumelles pour voir en face", peste l'un d'eux.

: J ai regardé Barcelone Metz de 84..alors... Lyon 2. Barcelone 1Lyon qualifié !