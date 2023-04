Naples-AC Milan : Olivier Giroud et Mike Maignan envoient les Rossoneri en demi-finales de la Ligue des champions

Grâce au but d'Olivier Giroud, et au penalty arrêté de Mike Maignan en fin de match contre Naples (1-1), l'AC Milan a validé son ticket pour le dernier carré de la Ligue des champions. Une première depuis 2007 pour le club lombard.

L'AC Milan peut remercier ses joueurs français. Déjà décisif lors du quart de finale aller de la Ligue des champions remporté il y a une semaine (1-0) par l'AC Milan contre Naples, Mike Maignan a sauvé un penalty en fin de rencontre lors du match nul, mardi 18 avril, des Rossoneri (1-1). Avant cet arrêt décisif du gardien tricolore, Olivier Giroud avait fait le plus dur pour permettre aux Rossoneri de se qualifier pour les demi-finales de la compétition. En toute fin de match, la réduction du score de Victor Osimhen pour les Napolitains a finalement été anecdotique (90e+3).

Si Maignan a été en vue en fin de match, Giroud l'avait été au début. Dans cette rencontre, les Milanais ont peu attaqué mais le meilleur buteur de l'histoire des Bleus a été dans tous les coups. Sur les six tirs tentés par les Rossoneri, trois sont du Français. Le premier sur un penalty concédé par Mario Rui et que Giroud n'a pas assez assuré, permettant à Alex Meret de le repousser (22e). Son premier échec dans l'exercice depuis 2012.

Giroud se rattrape

Quelques minutes plus tard, Giroud a une nouvelle fois été mis en échec par le gardien napolitain, alors qu'il se trouvait en position idéale (28e). Deux énormes occasions manquées qui ont fait trembler les supporters milanais, conscients de la difficulté de se qualifier pour le dernier carré sur la pelouse du stade Diego Maradona, où évolue un grand Naples cette saison, leader incontesté de la Serie A.

Mais contrairement à son adversaire sur cette double confrontation, l'AC Milan a su faire la différence. Par Olivier Giroud, donc, qui a profité d'une remontée de balle depuis son camp et d'un service parfait de Rafael Leao pour marquer dans le but vide (42e). Touché en première période à la jambe droite, Giroud a cédé sa place à la 68e minute et assisté à une fin de match tendue depuis le banc de touche.

Jusqu'au temps additionnel de la deuxième période, Mike Maignan a cru réaliser un nouveau clean-sheet. Face à lui, les Napolitains ont longtemps tiré au but sans trouver le cadre. Avant cette main de Fikayo Tomori dans sa surface, offrant un penalty et la possibilité de relancer Naples à Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien, immense cette saison mais complètement muselé lors de ces matchs aller et retour, s'est avancé en manque de confiance.

Un duel 100% milanais en demi-finales ?

Un manque d'assurance qui ne pardonne pas face à Maignan, très bon dans l'exercice des penaltys – 31% d'arrêts hors séance de tirs au but –, comme il l'a prouvé contre les Pays-Bas avec les Bleus le 24 mars dernier. Excellent contre Tottenham en huitième de finale retour et face à Naples à l'aller, le gardien tricolore a sorti la tentative de Kvaratskhelia (82e), avant de repousser le centre-tir du Géorgien au début du temps additionnel (90e+1).

Le portier des Bleus a été trop court sur la tête de Victor Osimhen une minute plus tard (90e+2) et ce quart de finale retour s'est donc terminé sur un match nul qui permet à l'AC Milan de se qualifier pour les demi-finales. Les Rossoneri retrouvent le dernier carré de la Ligue des champions pour la première fois depuis l'édition 2007 de la compétition, qu'ils avaient alors remportée. En demi-finales, ils pourraient retrouver leurs meilleurs ennemis de l'Inter Milan, qui disputent leur quart de finale retour contre Benfica mercredi.