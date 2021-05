Manchester City-PSG : revivez les buts en 3D de Riyad Mahrez analysés par notre consultant Jérôme Alonzo

Vous avez manqué les buts de Manchester City-PSG ? Revivez le doublé de Riyad Mahrez en 3D et analysé par notre consultant Jérôme Alonzo.

Après cinq ans de quête, Pep Guardiola a enfin réussi à conduire Manchester City à sa toute première finale de Ligue des champions après avoir battu une nouvelle fois le Paris Saint-Germain (2-0), mardi 4 mai, à l'occasion de la demi-finale retour. Un doublé de Riyad Mahrez (11e, 63e), concluant deux attaques éclairs, a envoyé les Sky Blues en finale, le 29 mai, à Istanbul. Revivez les deux réalisations de l'international algérien en 3D, et analysées par notre consultant Jérôme Alonzo.

11e minute : Mahrez débloque la situation

Alors que Paris vient de se voir accorder un penalty, finalement refusé par la VAR, Oleksandr Zinchenko profite d’une ouverture lumineuse du portier des Citizens, Ederson. L’arrière gauche, monté aux avant-postes, centre pour Kevin De Bruyne, dont la frappe est détournée par Alessandro Florenzi vers les six mètres. Riyad Mahrez, déjà bourreau à l’aller, convertit l’offrande. Contre le cours du jeu, City conforte son avance, et fait un pas de plus vers sa première finale de Ligue des Champions.

63e minute : Mahrez conclut un contre fatal

Au terme d’une contre-attaque fulgurante, Riyad Mahrez achève une action collective de grande classe. Le ballon perdu par Alessandrp Florenzi transite par Kevin De Bruyne et Phil Foden, avant d’atterrir au second poteau. Placé à la réception du centre, le triple buteur des demi-finales éteint les derniers espoirs parisiens.