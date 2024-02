Ligue des champions : Victor Osimhen permet à Naples d'accrocher le Barça, Arsenal craque à Porto

Le retour du buteur masqué. Pour son premier match avec Naples depuis la fin de la Coupe d'Afrique des nations – dont il a perdu la finale avec le Nigeria – Victor Osimhen a permis au club italien d'accrocher le match nul, mercredi 21 février, en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions contre le FC Barcelone (1-1). Un petit exploit pour Naples, dominé pendant une bonne partie de la rencontre et qui a marqué sur son seul tir cadré (75e).

Le champion d'Italie en titre a fait pâle figure, si l'on exclut le dernier quart d'heure où il a poussé en vain pour arracher la victoire, à l'image de sa saison. Francesco Calzona, troisième entraîneur de Naples depuis le début de la saison, faisait ses débuts sur le banc après le limogeage de Walter Mazzarri en début de semaine pour mauvais résultats.

Arsenal loin de son niveau à Porto

Le nouveau technicien napolitain a pu compter sur son gardien, Alex Meret, auteur de plusieurs arrêts devant Lamine Yamal (8e), Ilkay Gündogan (22e), ou encore Robert Lewandowski (22e). L'attaquant polonais avait réussi à donner l'avantage aux Blaugranas grâce à son 93e but en C1 (60e), mais il n'a pas suffi et le Barça, qui n'affiche pas un visage très séduisant non plus cette saison, visera une qualification lors du match retour au Stade olympique de Montjuic le 12 mars.

Dans l'autre huitième de finale du soir, entre le FC Porto et Arsenal (1-0), le héros s'appelle Galeno. Plutôt zéro en début de match avec une énorme occasion loupée juste après avoir touché, il s'est rattrapé en marquant à la toute dernière minute du match, d'une belle frappe enroulée (90e+4). Les Gunners, qui n'ont pas cadré le moindre tir et ont affiché un niveau très éloigné de ce qu'ils produisent ces dernières semaines, devront renverser la situation dans trois semaines à l'Emirates Stadium pour retrouver les quarts de finale de la C1 pour la première fois depuis 2010.