Ligue des champions : quels seraient les meilleurs et les pires tirages pour le PSG et Lens ?

À l’issue du tirage au sort de la Ligue des champions, jeudi, Parisiens et Lensois connaîtront leurs adversaires en phase de poules.

Alors que le tirage au sort de la Ligue des champions rendra son verdict jeudi 31 août, à partir de 18 heures, les pronostics sont ouverts quant aux groupes qui hébergeront les deux clubs français représentés. Comme chaque année depuis l'arrivée des Qatariens, en 2011, le PSG voudra devenir le deuxième club français à soulever la coupe aux grandes oreilles, après Marseille en 1993. Placé dans le chapeau 1, le club de la capitale aura déjà l'avantage de bénéficier d'un groupe à sa portée.

Pour Lens, l'enjeu sera tout autre, puisque les Nordistes retrouvent la Ligue des champions après plus de vingt ans d'absence. La dernière participation de l'équipe lensoise à la plus prestigieuse de compétitions européennes remonte à la saison 2002-2003.

Paris veut éviter le Real Madrid

Après de multiples échecs et les départs de Lionel Messi et Neymar cet été, les supporters parisiens ont de quoi être un peu las. Placée dans le chapeau 1, leur équipe est pourtant en bonne position pour s'extraire des poules. Dans un monde idéal, le club de la capitale pourrait hériter du FC Porto, qui semble la formation la plus abordable dans le chapeau 2, en comparaison du Real Madrid, de Manchester United, ou encore de l'Inter Milan. Dans le chapeau 3, le sort serait bien inspiré de mettre l'Etoile rouge de Belgrade sur la route des Parisiens. Le champion de Serbie n'a plus disputé une phase de groupes de C1 depuis la saison 2019-2020 et n'avait pas franchi les poules. Enfin, la Real Sociedad serait un bon tirage dans le chapeau 4. Les Basques ne réalisent pas un grand début de saison, sans victoire au compteur pour le moment.

Au contraire, un scénario cauchemardesque pourrait voir les Parisiens dans le groupe du Real Madrid, de l'AC Milan et de Newcastle. Quatorze fois champions d'Europe, les Madrilènes ont de l'expérience et réalisent un très bon début de saison. Éliminé en demi-finales de la dernière Ligue des champions par son rival intériste, l'AC Milan sera revanchard et voudra faire mieux. Quant aux Magpies, ils ont démarré doucement leur saison de Premier League, avec deux défaites en trois matchs, mais auront envie de bien faire, vingt ans après leur dernière apparition en C1.

Lens face à son histoire

Qu'importe le tirage, ce sera une montagne qui se dressera sur la route des Lensois, mais le public du stade Félix-Bollaert est assuré de voir du beau monde. Placé dans le chapeau 4, le tirage le plus favorable verrait les joueurs de Franck Haise affronter le FC Séville, qui a perdu tous ses matchs de Liga depuis la reprise. Si le FC Porto et l'Etoile rouge de Belgrade complétaient ce groupe, les Nordistes bénéficieraient d'un groupe où ils pourraient créer la surprise.

Le sort pourrait aussi s'avérer bien moins clément envers les Sang et Or qui pourraient croiser le fer avec Manchester City. Le défi serait gigantesque face au tenant du titre. D'autant plus que les Lensois ont été délestés de deux de leurs meilleurs joueurs de la saison passée : Seko Fofana et Loïs Openda. À l’inverse du début de saison délicat des Artésiens, les champions d'Angleterre sont déjà en tête de la Premier League après trois victoires en autant de rencontres. Dans les chapeaux 2 et 3, Lens pourrait aussi voir le Real Madrid et l'AC Milan débarquer dans son groupe. Les deux équipes n'ont perdu aucun point depuis le début de ce nouvel exercice.

Les groupes avant le tirage au sort

Chapeau 1 : PSG (France), Barcelone (Espagne), Manchester City (Angleterre), Naples (Italie), Bayern Munich (Allemagne), Benfica (Portugal), FC Séville (Espagne), Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas)

Chapeau 2 : Real Madrid (Espagne), Manchester United (Angleterre), Borussia Dortmund (Allemagne), Atlético Madrid (Espagne), RB Leipzig (Allemagne), Porto (Portugal), Arsenal (Angleterre), Inter Milan (Italie)

Chapeau 3 : Shakhtar Donetsk (Ukraine), RB Salzbourg (Autriche), AC Milan (Italie), SC Braga (Portugal), SS Lazio (Italie), Étoile Rouge de Belgrade (Serbie), PSV Eindhoven (Pays-Bas), FC Copenhague (Danemark)

Chapeau 4 : RC Lens (France), Real Sociedad (Espagne), Galatasaray (Turquie), Celtic Glasgow (Écosse), Newcastle United (Angleterre), Union Berlin (Allemagne), Royal Antwerp (Belgique), Young Boys de Berne (Suisse)