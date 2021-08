Ligue des champions : quel tirage pour le Paris Saint-Germain et Lille ?

Ils seront donc deux clubs français à disputer l'édition 2021-2022 de la Ligue des champions. Après l'élimination de l'AS Monaco mercredi soir face au Shakhtar Donetsk, le tirage au sort de la phase de groupes de la C1 va avoir lieu ce jeudi 26 août. À partir de 18 heures, la grand messe annuelle aura lieu du côté d'Istanbul en Turquie.

Les joueurs de Lille et du Paris Saint-Germain attendent impatiemment de connaître leurs futurs adversaires. En tant que champions de France en titre, les Lillois font partie du chapeau 1, mais vont inévitablement tomber sur du lourd. De son côté, le PSG devra avoir de la réussite pour éviter une grosse écurie dans son groupe.

Les meilleurs tirages possibles

Pour le LOSC : Lille - Séville FC - Zénith Saint-Pétersbourg - Sheriff Tiraspol

Pour Paris : Sporting Portugal - PSG - Zénith Saint-Pétersbourg - Sheriff Tiraspol

Paradoxalement, le PSG a peut-être plus de chance de s'en sortir avec un groupe plus facile à manœuvrer. Car en se retrouvant dans le chapeau 2, Paris pourrait tomber sur le Sporting Portugal, champion du Portugal en titre. Belle équipe avec une véritable identité de jeu portée par le jeune entraîneur Ruben Amorim (36 ans), le Sporting reste une équipe inexpérimentée à ce niveau de compétition.

Le LOSC, de son côté, espérera passer entre les Real Madrid, FC Barcelone, Juventus, Manchester United ou encore Liverpool. Les deux meilleures options du chapeau 2 sont le Borussia Dortmund ou le Séville FC. Paris et Lille devront également se méfier des équipes du chapeau 3, très relevé cette saison.

Dans le chapeau 4, l'équipe à prendre est très certainement le Sheriff Tiraspol qui a déjoué tous les pronostics en éliminant le Dinamo Zagreb en barrage. Le Sheriff sera le tout premier club moldave à participer à la phase de groupes de la Ligue des champions.

Les pires tirages possibles

Pour le LOSC : Lille - Liverpool - Atalanta Bergame - AC Milan

Pour Paris : Manchester City - PSG - RB Leipzig - AC Milan

Dans le chapeau 4, l'équipe à éviter est bien évidemment l'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud et Mike Maignan, qui retrouve la C1 pour la première fois depuis la saison 2013-2014. Et ce, même si Lille garde de bons souvenirs de son affrontement face au club italien la saison dernière en Ligue Europa.

Pour Paris, Manchester City, le Bayern Munich et Chelsea, dernier vainqueur de la C1, apparaissent comme les adversaires les plus coriaces du chapeau 1. Alors que dans le chapeau 2, plusieurs gros clubs font office d'épouvantail pour le LOSC, qui pourrait également tirer du lourd dans le chapeau 3.

Si les habitués du FC Porto, du Benfica et de l'Ajax Amsterdam sont évidemment des adversaires à surveiller de près dans ce chapeau 3, l'Atalanta Bergame et le RB Leipzig sont des valeurs sûres dont les bonnes performances sur la scène européenne sont de plus en plus régulières. Ils pourraient très certainement embêter le PSG et Lille lors de cette phase de groupes.

La composition des quatre chapeaux

Chapeau 1 : Chelsea, Manchester City (Angleterre), Atlético de Madrid, Villarreal (Espagne), Bayern Munich (Allemagne), Inter Milan (Italie), LOSC (France), Sporting Portugal (Portugal).

Chapeau 2 : Real Madrid, FC Barcelone, Séville FC (Espagne), Juventus (Italie), Paris Saint-Germain (France), Manchester United, Liverpool (Angleterre), Borussia Dortmund (Allemagne).

Chapeau 3 : FC Porto, Benfica (Portugal), Ajax Amsterdam (Pays-Bas), RB Leipzig (Allemagne), Atalanta Bergame (Italie), Zénith Saint-Pétersbourg (Russie), RB Salzburg (Autriche), Shakhtar Donetsk (Ukraine).

Chapeau 4 : Club Bruges (Belgique), AC Milan (Italie), Wolfsburg (Allemagne), Malmö (Suède), Young Boys Berne (Suisse), Sheriff Tiraspol (Moldavie), Besiktas (Turquie), Dynamo Kiev (Ukraine).