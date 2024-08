Ligue des champions : on vous explique comment fonctionne le tirage au sort de la nouvelle formule à 36 équipes

Paris, Monaco, Brest et Lille vont connaître leurs huit adversaires européens, à l'issue du tirage au sort de la C1, effectué jeudi à 18 heures.

Le Real Madrid remet son titre en jeu. Le tirage au sort de la Ligue des champions 2024-2025 sera effectué, jeudi 29 août à partir de 18 heures, au Grimaldi Forum de Monaco. Finis les huit groupes de quatre équipes, 36 clubs seront désormais aux prises dans ce nouveau format de la C1. De septembre à janvier, ces formations seront opposées dans une poule unique sous la forme d'un mini-championnat.

Chacune d'entre elles affrontera huit adversaires différents (quatre à domicile, quatre à l'extérieur). Pour accéder directement aux huitièmes de finale, il faudra terminer dans le top 8, tandis que les équipes classées de la 9e à la 24e place se départageront lors de barrages en février. Les autres formations seront, quant à elles, éliminées de toutes compétitions européennes puisque plus personne ne sera reversé en Ligue Europa, comme c'était le cas ces dernières saisons. À noter que la Ligue Europa et la Ligue Conférence, dont le tirage aura lieu vendredi, suivront également ce fonctionnement (avec seulement six rencontres par club en C4).

Alors que le PSG, Monaco, Brest et Lille sont engagés, franceinfo: sport vous explique comment va fonctionner le tirage au sort de cette nouvelle version de la Ligue des champions.

Les équipes du chapeau 1 plus autant protégées

Les clubs ont été classés en quatre chapeaux de neuf avant ce tirage, suivant leurs coefficients UEFA (hormis pour le tenant du titre). Les champions nationaux des meilleures ligues ne sont donc plus protégés dans le chapeau 1, comme c'était le cas sur la précédente formule. Autre changement : chaque équipe rencontrera deux adversaires issus de chaque chapeau, dont le sien.

CONFIRMED: #UCLdraw pots for the league phase pic.twitter.com/hlVrDh7Hvt — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2024

Placé dans le pot n°1, le PSG héritera ainsi de deux adversaires parmi les cadors que sont Manchester City, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Borussia Dortmund, RB Leipzig et Barcelone, les autres équipes présentes dans ce chapeau. Idem avec les équipes des chapeaux 2, 3 et 4.

Un tirage au sort réalisé par ordinateur

Avec autant de combinaisons possibles, un tirage au sort entièrement fait à la main aurait été particulièrement long. Si bien que l'UEFA a décidé d'opérer avec l'aide d'un ordinateur. Les boules des équipes du premier chapeau seront tirées au sort manuellement avant que le logiciel informatique – créé par la société AE Live – ne leur attribue aléatoirement huit adversaires.

C'est également sur la base du hasard que la répartition des matchs à domicile ou à l'extérieur se fera (une réception et un déplacement par chapeau). Si l'ordinateur oppose par exemple le PSG à Manchester City et au Bayern Munich, le club de la capitale ne défiera que l'un de ces deux favoris au Parc des Princes.

Deux principes à respecter pour avoir des affiches originales

Pour garantir des affiches originales, la technologie devra respecter deux principes. Elle ne pourra pas mettre face à face deux équipes évoluant dans le même championnat national. De plus, un même club ne pourra pas affronter plus de deux formations venues du même pays. Autrement dit, Brest ne pourra pas affronter un trio anglais avec Manchester City, Liverpool et Arsenal pour sa première en C1.

Face à ce casse-tête logistique, l'UEFA a indiqué que les appareillages effectués par l'ordinateur seront immédiatement contrôlés par deux autres systèmes indépendants.