Ligue des champions : "On affronte le plus grand club du monde", mais "parfois, le petit peut battre le gros", déclare l'entraîneur de Lille qui reçoit le Real Madrid

"Si on se présente sur le terrain en victime et en se disant que le match est perdu avant de le jouer, il vaut mieux rester à la maison", lance Bruno Genesio au micro de la direction des Sports de Radio France. Lille reçoit le Real Madrid lors de la 2e journée de la Ligue des champions mercredi à 21 heures.

"On affronte le plus grand club du monde", a estimé l'entraîneur de Lille Bruno Genesio au micro de la direction des Sports de Radio France, mercredi 2 octobre. À 21 heures, les Lillois reçoivent le Real Madrid lors de la 2e journée de la Ligue des champions. Le club espagnol est le tenant du titre et le club le plus titré de cette compétition européenne, avec 15 victoires.

C'est la première fois que le Losc affronte le Real Madrid, où joue désormais Kylian Mbappé. Mais pas question de subir cette rencontre, prévient Bruno Genesio : "Si on se présente sur le terrain en victime et en se disant que le match est perdu avant de le jouer, il vaut mieux rester à la maison", assure l'entraîneur lillois. "Ceci dit, il faut aussi être réaliste. On affronte le plus grand club du monde, avec six [titres de] Ligue des champions gagnées sur les dix dernières années. Forcément, les débats paraissent déséquilibrés avant le match".

Cependant, Bruno Genesio croit en l'exploit, comme c'est arrivé de nombreuses fois dans l'histoire du football. C'est d'ailleurs ce qui fait "le charme" de ce sport, explique l'entraîneur du Losc, "ce qui fait que tout le monde aime le football. Parfois, le petit peut battre le gros".

Lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions, Lille avait perdu à Lisbonne, face au Sporting Clube de Portugal (2-0), mardi 17 septembre.