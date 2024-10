Ligue des champions : décisif en championnat mais moins sur la scène européenne, le Lillois Jonathan David attendu au tournant contre le Real Madrid

Quel meilleur moyen pour se mettre en confiance avant un match de Ligue des champions que de marquer un triplé en championnat ? Mais pour Jonathan David, triple buteur contre le Havre samedi, l’adversaire sera d’un autre calibre, mercredi 2 octobre, contre le Real Madrid. Et si le Canadien est le meilleur buteur lillois du XXIe siècle, il n’a jamais vraiment pesé lors des grandes joutes européennes du Losc et sera attendu au tournant pour accrocher les Madrilènes.

Derrière Kylian Mbappé et Harry Kane, mais devant Vinicius Jr, Erling Haaland ou Robert Lewandowski. En 2024, sur l’année civile, Jonathan David est le troisième joueur le plus décisif des compétitions nationales et internationales du Top 5 européen, avec 26 buts et 6 passes décisives. Mais malgré sa régularité depuis plusieurs années et un poids considérable dans les réalisations du Losc - il a inscrit 30% des buts lillois la saison dernière - le Canadien porte le maillot des Dogues depuis 2020 et les grands clubs européens ne se bousculent pas pour s’offrir ses services.

Seulement six buts en 24 matchs européens avec Lille

Ses limites affichées sur la scène européenne en sont peut-être la raison. Avec Lille, hors barrages, il n’a marqué que trois buts en neuf matchs de Ligue des champions, aucun en huit matchs de Ligue Europa, et trois en huit matchs de Ligue Europa Conférence. Il n’a surtout pas pesé contre Aston Villa lors des matchs décisifs en quarts de finale de C4 la saison dernière, et a été presque inexistant offensivement contre le Sporting Portugal lors du premier match des Dogues en Ligue des champions cette saison.

"Ça reste un jeune joueur (24 ans), on a tendance à l’oublier parce qu’il a marqué tellement de buts qu’on a l’impression qu’il a 30 ans ou plus. En Ligue 1, il a prouvé sa régularité, avec 20-25 buts, ce qui est un gage de réussite pour le club. Pour la Ligue des champions, il a beaucoup moins d'expérience", l’a défendu son entraîneur Bruno Genesio, mardi en conférence de presse. Le technicien a également tenu à souligner ses nombreux efforts défensifs et son "altruisme".

Joueurs les plus décisifs (buts et passes décisives) en compétitions nationales et internationales pour les pays du Top 5 européen en 2024, avant la 2e journée de Ligue des champions. (franceinfo:sport)

Un altruisme parfois porté à son paroxysme comme samedi, quand il a offert un pénalty à tirer à son ami Angel Gomes, alors qu’il était le tireur de pénalty désigné du Losc mais qu’il avait déjà inscrit trois buts. Un pénalty arrêté par le portier havrais Arthus Desmas, qui a privé les Lillois d’une victoire 4-0. C’est peut-être ce manque d’égoïsme, souligné après le match par Bruno Genesio, qui lui porte préjudice pour briller davantage au plus haut niveau. "Demandez à Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema s’ils laisseraient s’échapper une telle occasion de marquer un quadruplé", s’est interrogé l’entraîneur. Son équipe tentera en tout cas de ne pas en offrir l’occasion à Kylian Mbappé.